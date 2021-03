Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.03.2021

Pfersee – Anhänger angefahren

Am 22.03.2021 wurde ein in der Leonhard-Hausmann-Straße auf Höhe der einstelligen Hausnummern geparkter Anhänger zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren. An dem Anhänger konnte im Bereich des linken Radkastens schließlich ein Schaden, der auf circa 100 Euro geschätzt wurde, festgestellt werden.

Innenstadt – Taschendiebstahl im Supermarkt

Am 22.03.2021 teilte eine Rentnerin aus Augsburg der Polizei mit, dass ihr beim Einkaufen am Vormittag desselben Tages zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen worden sei. Die ältere Dame befand sich zum Tatzeitraum in der Reichenberger Straße in einem dortigen Discounter und hatte ihre Handtasche in den Einkaufswagen gelegt. Der unbekannte Täter hatte sich in einem unbeobachteten Moment des Geldbeutels bemächtigt.

Die Polizei warnt davor Handtaschen und Einkaufstüten unbeobachtet in Einkaufswagen zu belassen. Tragen sie Geldbörsen am besten körpernah in verschlossenen Jacken-Innentaschen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.