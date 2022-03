Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.03.2022

Lechhausen – Vandalismus im Garten

In der Nacht von Sonntag (20.03.2022) auf Montag (21.03.2022) beschädigte ein bislang unbekannter Täter mehrere Gegenstände in zwei Gärten in der Königsberger Straße und der Tilsiter Straße. Der Täter begab sich in den ersten Garten und zerschlitzte die Reifen und den Sattel eines dort abgestellten Fahrrades. Im zweiten Garten stach er auf die Plane eines Hochbeetes ein. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Scheiben von PKW eingeschlagen und durchsucht

In der Nacht von Sonntag (20.03.2022) auf Montag (21.03.2022) schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheiben von vier in Lechhausen geparkten PKW ein.

In der Robert-Bosch-Straße schlug der Täter die rechte Seitenscheibe eines geparkten roten Peugeot ein und durchwühlte das Handschuhfach. Nach derzeitigem Sachstand wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

In der Rechten Brandstraße versuchte der Täter die Scheibe der Fahrertüre eines weißen Ford Kuga einzuschlagen, scheiterte jedoch daran. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Im Aussinger Weg schlug der Täter die rechte Seitenscheibe eines geparkten schwarzen BMW X5 ein. Als er die Türe öffnete, um das Fahrzeug zu durchsuchen, löste die eingebaute Alarmanlage aus. Der Unbekannte griff sich lediglich ein Schlüsseletui und floh ohne den ebenfalls im Auto liegenden Geldbeutel zu entwenden. Der Diebstahlsschaden wird auf ca. 20 Euro geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

In der Königsberger Straße schlug der Täter die rechte Seitenscheibe eines schwarzen BMW ein und entwendete eine Packung Zigaretten. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise zu allen vier Fällen nimmt die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.

Pfersee – Brand in Seniorenheim

Am gestrigen Montag gegen 18:10 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Wohnungsbrand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Pater-Roth-Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Kräfte drang bereits starker Rauch aus der betroffenen Wohnung. Die eingesetzten Kräfte evakuierten alle Bewohner des Hauses. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Der Brandschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Wohnung war vorerst nicht mehr bewohnbar. Als Brandursache wurde eine überhitzte Fritteuse ermittelt. Die Bewohnerin hatte offenbar vergessen, die Fritteuse auszuschalten, sodass das Fett überhitzte und schließlich in Brand geriet.

Innenstadt – Unbekannte werfen Eier auf Passanten

Am gestrigen Montag gegen 20:15 Uhr warfen bislang unbekannte Täter rohe Eier und Flaschen vom obersten Parkdeck der Citygalerie auf den Vorplatz. Dabei verfehlten sie zwei Passanten nur knapp. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die eingesetzten Polizeibeamten die Täter nicht mehr antreffen.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg-Süd unter 0821/323-2710 entgegen.