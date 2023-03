Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.03.2023

Hochzoll – Wohnungstüre beschädigt

Im Laufe des gestrigen Mittwochnachmittags (22.03.2023) beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Friedbergerstraße.

Im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr drückte ein unbekannter Täter die Wohnungstüre des 32-Jährigen auf und entfernte sich anschließend. Aus der Wohnung selbst wurde offenbar nichts entwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Sachbeschädigungsdeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Universitätsviertel – Bei Sachbeschädigung von Streife erwischt

Am gestrigen Mittwochabend (22.03.2023) beschmierte ein 24-Jähriger eine Bushaltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße.

Während der Streifenfahrt bemerkten zwei Polizeibeamten den 24-Jährigen an der Bushaltestelle. Sie beobachteten den 24-Jährigen auf frischer Tat, wie er gerade die Verglasung der Bushaltestelle beschmierte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde die Wohnung des 24-Jährigen durchsucht und sein Handy sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den Mann.

Haunstetten – Handtasche gestohlen

Am gestrigen Mittwochabend (22.03.2023) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter die Handtasche einer 67-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Im Tal.

Die 67-Jährige war gerade im Begriff auf dem Supermarktparkplatz auszuparken, als ein unbekannter Mann/Täter ihr aufs das Fahrzeugheck klopfte. Die 67-Jährige stieg aus ihrem Auto, da der unbekannte Mann andeutete, dass etwas hinter dem Fahrzeug liegt. Während sich die Frau hinter ihrem Auto befand, öffnete ein zweiter unbekannter Täter die Beifahrertüre und entwendete die Handtasche der 67-Jährigen. Die beiden unbekannten Männer entfernten sich schließlich mit einem silber-grauen Pkw.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, circa 165cm, circa 30 Jahre, kräftige Statur, lockige kurze Haare,

südländisches Aussehen, schwarze Bekleidung

südländisches Aussehen, schwarze Bekleidung Täter 2: männlich

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Hochzoll – Mülltonne in Brand

Bereits am Dienstag (21.03.2023) im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 16.55 Uhr wurde eine Mülltonne auf einem Schulgelände in der Neuschwansteinstraße von einem unbekannten Täter in Brand gesetzt.

Eine Mitarbeiterin stellte den Brand fest und löschte diesen selbstständig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Seitenspiegel abgerissen

Am 22.03.2023 im Zeitraum von Mitternacht bis circa 20 Uhr wurde ein in der Flurstraße auf Höhe Hausnummer 51 geparkter grauer Fiat Bravo von einem Unbekannten beschädigt. Der Täter riss den linken Außenspiegel des Fahrzeugs ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.