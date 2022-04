Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.04.2022

Fischach-Roller angefahren und geflüchtet





Am Freitag, den 22.04.2022, gg. 14.30 Uhr stellt der Besitzer eines Rollers



fest, dass sein auf der Straße abgestellter Roller angefahren worden war. Der



Verursacher war zunächst nicht bekannt, so dass der Besitzer Anzeige wg. Unfallflucht



erstattete. Nachdem die Unfallaufnahme abgeschlossen war, meldete sich der



Rollerbesitzer erneut und teilte mit, dass sich ein Nachbar bei ihm gemeldet hatte, der



Roller angefahren hat. Nach Angaben des Verursachers hatte dieser nach dem Unfall



beim Geschädigten geklingelt um den Unfall zu melden. Der Rollerbesitzer hatte aber



wohl das Klingeln nicht gehört, so dass er die Unfallflucht anzeigte. Durch das



Anfahren war der Roller umgekippt und es entstand ein Schaden von ca. 100,– Euro.





Welden– E-Scooter ohne gültigen Versicherungsvertrag





Auf Höhe des Scaterparks stellte eine Streife am Freitag gg. 15.40 Uhr einen



E-Scooter mit einem abgelaufenen blauen Versicherungskennzeichen fest. Die 19-



jährige Fahrzeugführerin wurde am Ortseingang von Welden angehalten und



kontrolliert. Nachdem tatsächlich kein gültiger Versicherungsvertrag für den Scooter



bestand wurde die Weiterfahrt unterbunden und gg. die Fahrzeugführerin ein



Strafverfahren eingeleitet.

Friedberg – Unfall zwischen Zug und Jugendlichem

Am 21.04.2022, gegen 21:00 Uhr lief ein 16-jähriger Jugendlicher in der



Nähe von der Oskar-von-Miller-Straße an den dortigen Bahngleisen entlang. Zum



gleichen Zeitpunkt befuhr ein Zug der BRB die Bahngleise von Augsburg nach



Friedberg. Um schneller nach Hause zu gelangen, lief der Jugendliche an den



Bahngleisen entlang. Dieser bemerkte nicht den heranfahrenden Zug und wurde durch



diesen leicht touchiert und die Böschung heruntergeschleudert. Nur durch großes



Glück wurde der Jugendliche nur leicht verletzt. Dieser wurde zur weiteren



Untersuchung in die Kinderklinik Augsburg verbracht. Mögliche Suizidabsichten



konnten noch vor Ort ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden



durch die Bundespolizei übernommen.

