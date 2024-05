Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.05.2024

Monheim – Wohnwagenbesitzer wird ausfällig: Anzeige

Am 22.05.2024, gegen 18.00 Uhr, wollte ein 15-jähriger Fußgänger die Wemdinger Straße überqueren. Aufgrund Unachtsamkeit berührte er dabei den Wohnwagen eines querenden Pkw-Gespanns. Daraufhin hielt der bislang unbekannte Fahrer des Zugfahrzeugs an, stieg aus und beleidigte den Jugendlichen sowie dessen 16-jährigen Begleiter lautstark. Zudem packte er beide an der Schulter und drohte mit Schlägen. Anschließend stieg der Mann wieder ein und fuhr davon. Er wurde von Zeugen folgendermaßen beschrieben: ca. 55 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, 3-Tage-Bart, grau-braune Kurzhaarfrisur. Bei dem Zugfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen schwarzen Audi. Beamte der PI Donauwörth nahmen eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Bedrohung sowie Beleidigung auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden.

Harburg – Wildunfall mit beteiligtem Streifenwagen

Am 22.05.2024, um 23.40 Uhr, befand sich ein Streifenwagen im Rahmen einer polizeilichen Einsatzfahrt nach einem Alarm auf der B 25, Höhe des mehrspurig ausgebauten 2+1-Bereiches am Hühnerberg.

Unmittelbar vor dem Polizeifahrzeug sprangen gleichzeitig zwei Rehe auf die Fahrbahn. Eines der Tiere kollidierte dabei mit dem Wagen und verendete durch den Anprall. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Aktuell sind für den Landkreis Donau-Ries im laufenden Kalenderjahr bereits 512 Wildunfälle aktenkundig – ein Plus von über 10 % im Vergleich zum selben Zeitraum des bisherigen Rekordjahres 2023. Daher wird erneut um erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr insbesondere zu Dämmerungs- und Nachtzeiten gebeten.

Tapfheim – Auto gerät in Gegenverkehr: Ein Verletzter

Am Vormittag des 22.05.2024, um 11.15 Uhr, war ein 26-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 16 von Riedlingen in Richtung Tapfheim unterwegs.

Etwa auf halber Strecke kam der Mann den aktuellen Erkenntnissen zufolge aufgrund eigener Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die vordere linke Seite eines entgegenkommenden Sattelzuges. Mit mehreren Verletzungen wurde der Unfallfahrer per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Sein Wagen war nach dem Anprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro.

Donauwörth – Diebstahl aus Baucontainer: Zeugenaufruf

In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte gewaltsam den auf einer Baustelle im Innenhof des Donauwörther Gymnasiums in der Pyrkstockstraße abgestellten Baucontainer einer Firma auf. Aus diesem wurden eine Vielzahl an Werkzeug in einem geschätzten Gesamtwert von 5.000 Euro sowie Buntmetall entwendet. Beamte leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ein uns sicherten Spuren. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden.

