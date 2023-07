Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.07.2023

Innenstadt – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei Diskobesuch

Heute (23.07.2023) ging ein 21-Jähriger gegen 02.00 Uhr in einer Diskothek in der Halderstraße einen 34-Jährigen körperlich an. Anschließend leistete er Widerstand gegen die hinzugerufenen Polizeibeamten und verletzte dabei zwei Beamte.

Der 21-Jährige hielt sich mit seiner 18-jährigen Freundin in der Diskothek auf. Da er sein T-Shirt auszog wurde er von einem Mitarbeiter der Diskothek angesprochen. Während der verbalen Auseinandersetzung schlug der 21-Jährige dem 34-Jährigen unvermittelt in das Gesicht. Die 18-Jährige schlug ebenfalls auf den Mann ein.

Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der 21-Jährige aggressiv und beruhigte sich nicht. Er ging zunächst einen Polizeibeamten körperlich an und wehrte sich anschließend fortwährend gegen die weiteren Maßnahmen. Hierbei verletzte er zwei Beamte leicht. Die Beamten brachten den 21-Jährigen anschließend in den Polizeiarrest. Der Mann stand erkennbar unter Alkoholeinfluss.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 21-Jährigen sowie die 18-Jährige unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Innenstadt – Sturz von Stadtmauer

Heute (23.07.2023) stürzte ein 19-Jähriger gegen 04.00 Uhr von der Stadtmauer in der Herwartstraße.

Der 19-Jährige kletterte zunächst auf die Stadtmauer. Dabei rutschte er ab und stürzte ungefähr 8 Meter tief auf den Boden. Hierbei verletzte sich der 19-Jährige dem ersten Anschein nach glücklicherweise nur leicht. Warum der Mann auf die Stadtmauer kletterte ist nicht bekannt.

Der Rettungsdienst brachte den 19-Jährigen anschließend für weitere Untersuchungen in das Krankenhaus.

Oberhausen – Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern

Am Freitag (21.07.2023) stellte die Polizei zwei Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern fest.

Gegen 14.00 Uhr beobachteten Passanten, wie ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Hirblinger Straße zunächst Schlangenlinien fuhr und dann stürzte. Hierbei blieb er offenbar unverletzt. Die hinzugerufene Polizeistreife kontrollierte den 19-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Zudem zeigte der Mann Anzeichen von Drogenkonsum.

Gegen 21.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 55-Jähriger auf seinem E-Scooter in der Kreutzerstraße auf. Der E-Scooter hatte kein Versicherungskennzeichen und fuhr Schlangenlinien. Daraufhin kontrollierten die Beamten den 55-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille.

Die Beamten veranlassten in beiden Fällen eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 19-Jährigen und den 55-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie gegen den 55-Jährigen zusätzlich wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Universitätsviertel – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf einer Veranstaltung

Heute (23.07.2022) beleidigte ein 26-Jähriger kurz nach Mitternacht einen 28-jährigen Mitarbeiter einer Veranstaltung in der Karl-Drais-Straße und verletzte sich selbst. Anschließend leistete der 26-Jährige Widerstand gegen die hinzugerufenen Polizeibeamten.

Der 26-Jährige befand sich zunächst auf der Veranstaltung. Hierbei verhielt er sich aggressiv und verletzte sich offenbar absichtlich selbst am Kopf. Ein Mitarbeiter der Veranstaltung forderte den Mann deshalb auf die Örtlichkeit zu verlassen. Daraufhin beleidigte der 26-Jährige den 28-Jährigen.

Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der 26-Jährige aggressiv und beruhigte sich nicht. Die Beamten nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Dabei ging der 26-Jährige einen Beamten körperlich an und wehrte sich anschließend fortwährend gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der Mann stand erkennbar unter Alkoholeinfluss. Der 26-Jährige wurden anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 26-Jährigen unter anderem wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Oberhausen – Feuerwerksrakete fliegt durch Fenster

Gestern (22.07.2023) flog gegen 22.00 Uhr eine Silvesterrakete durch das Fenster eines 31-Jährigen in der Nordfriedhofstraße.

Ein bislang unbekannter Täter startet eine Feuerwerksrakete im Bereich des Wohngebäudes. Dabei flog die Rakete durch das geöffnete Fenster und beschädigte dabei das Insektenschutznetz des Fensters. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bewohner der Wohnung. Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Täter. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2510 an die Polizeiinspektion Augsburg 5 zu wenden.

Lechhausen – Mann stürzt von Fahrrad und muss reanimiert werden

Gestern (22.07.2023) stürzte ein 53-Jähriger gegen 18.00 Uhr mit seinem Fahrrad in der Neuburger Straße und musste anschließend reanimiert werden.

Der Mann fuhr zunächst mit seinem Fahrrad entlang der Neuburger Straße. Dabei erlitt er gesundheitliche Probleme und stürzt mit seinem Fahrrad. Passanten verständigten daraufhin den Rettungsdienst. Der Rettungsdienst musste den 53-Jährigen vor Ort reanimieren.

Nach der erfolgreichen Reanimation wurde der Mann durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Innenstadt – 30-Jähriger verhält sich aggressiv in einer Gaststätte und leistet anschließend Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Freitag (21.07.2023) verletzte ein 30-Jähriger gegen 22.00 Uhr zwei Polizeibeamte, als er sich gegen deren Maßnahmen wehrte. Zuvor hatte der Mann sich in einer Gaststätte aggressiv verhalten.

Der 30-Jährige betrat zunächst eine Gaststätte in der Konrad-Adenauer-Allee. Dort beleidigte und bedrohte er einen 22-jährigen Angestellten und verhielt sich aggressiv.

Auch gegenüber der hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der 30-Jährige aggressiv und beruhigte sich nicht. Der Mann stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Die Beamten kontrollierten den Mann daraufhin und nahmen ihn in Gewahrsam. Die Polizisten brachten den Mann zum Streifenwagen. Der Mann wehrte sich dabei unvermittelt und fortwährend gegen die Maßnahme. Der 30-Jährige trat unter anderem gegen den Streifenwagen und nach den Beamten. Hierbei verletzte er zwei Beamte leicht. Die Beamten brachten den Mann anschließend in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 30-Jährigen unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.