Spickel – Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Am gestrigen Montag (22.08.2022) zwischen 13.00 und 17.00 Uhr, wurde

an einem auf dem Parkplatz des Botanischen Gartens im Dr.- Ziegenspeckweg

abgestellten grauen Mercedes der rechte Vorderreifen zerstochen. Der unbekannte

Täter hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Göggingen – Am vergangenen Freitag (19.08.2022) wurde ein im Wasenmeisterweg

(am Parkplatz der dortigen Kleingartenanlage) abgestellter weißer Audi A5 von einem

unbekannten Täter rundherum zerkratzt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von

rund 4.000 Euro. Die Tatzeit konnte vom Geschädigten zwischen 15.00 und 16.00

Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Innenstadt – Renitenter Ladendieb

Am gestrigen Montag (22.08.2022) wurde die Polizei gegen 10.35 Uhr

zu einem Einsatz in die City-Galerie am Willy-Brandt-Platz gerufen, nachdem dort der

Kaufhausdetektiv einen jungen Mann dabei beobachtet hatte, wie er

Sicherungsetiketten von hochwertigen Elektronikgeräten entfernt hatte. Daraufhin

von der Streifenbesatzung angesprochen, versuchte der 21-Jährige zunächst zu

fliehen. Er konnte jedoch gestellt, zu Boden gebracht und gefesselt werden, auch

wenn er sich dagegen heftig sträubte. Als er dann im Büro des Kaufhausdetektivs

durchsucht werden sollte, sperrte sich der Ladendieb erneut und leistete Widerstand,

wobei zwei Polizeibeamte leicht am Knie verletzt wurden, aber ihren Dienst

fortsetzen konnten. Der Grund hierfür dürften u. a. die aufgefundenen Gegenstände

in seinem mitgeführten Rucksack sein: die Beamten fanden u.a. ein Springmesser,

ein Cuttermesser und eine Zange vor und stellten die Gegenstände sicher. Zudem

wurde Diebesgut im Wert von knapp 500 Euro zu Tage gefördert und an den

Elektronikmarkt zurückgegeben. Der 21-Jährige muss sich nun u. a. wegen Diebstahl

mit Waffen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Außerdem wurde ihm seitens der Marktleitung ein langjähriges Hausverbot

ausgesprochen und darf ab sofort die dazugehörigen Filialen nicht mehr betreten.

REGIONAL REPORT

BAB A8 / Raststätte Augsburg Ost – Verräterisches Tütchen – ehrliche Besitzer





Gestern Nachmittag gegen 15.40 Uhr kontrollierten Beamte der APS Gersthofen einen



Renault mit Münchner Zulassung an der Rastanlage. Beim Aussteigen aus dem



Fahrzeug fiel dem 32-jährigen Fahrer ein kleines Tütchen zu Boden. Auf Nachfrage



der Kontrollbeamten gab der 32-Jährige unumwunden zu, dass es sich dabei um



Kokain (unter sechs Gramm) handelt. Als seine gleichaltrige Beifahrerin befragt



wurde, ob sie ebenfalls im Besitz von Rauschgift sei, griff diese in ihre Handtasche



und händigte den Beamten rund sieben Gramm Marihuana aus. Im Pkw der Beiden



fanden sich dann noch zwei Joints. Der 32-Fahrer gab dann auch noch zu, in der



letzten Nacht Cannabisprodukte geraucht zu haben, was ein anschließender



Drogenvortest auf der Dienststelle dann auch so bestätigte. Eine Weiterfahrt wurde



dementsprechend unterbunden und das Pärchen musste den Pkw stehen lassen.



Die beiden Geständigen müssen sich nun wegen der im Raum stehenden



Betäubungsmitteldelikte strafrechtlich verantworten.





BAB A8 / zwischen den AS Adelsried und Neusäß – Stoßstange verloren???







Ebenfalls am gestrigen Montag (22.08.2022) gegen 13.30 Uhr ging bei der Polizei die



Mitteilung über eine auf der Fahrbahn liegende Stoßstange ein. Tatsächlich wurde



die Autobahnstreife auf Höhe der Rastanlage Edenbergen fündig und nahmen die auf



der mittleren Fahrbahn liegende Stoßstange samt daran befindlichen Kennzeichen



mit, wobei es bis dato offenbar noch nicht zu einer gefährlichen Situation für den



fließenden Verkehr gekommen war. Die hintere Stoßstange konnte schnell einem



Alfa Romeo zugeordnet werden. Die Halterfirma in Stuttgart wurde verständigt und



nach kurzer Zeit erschien dann auch der Fahrer auf der Dienststelle, der den Verlust



der Stoßstange offenbar noch gar nicht (warum auch immer) bemerkt hatte.



Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch das herumliegende Autoteil gefährdet



oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der APS Gersthofen unter



0821/323 1910 zu melden.





Gundelfingen – Vermisstensuche endet glücklich





Nachdem ein 88-jähriger Gundelfinger mit seinem Pkw am



22.08.2022 gegen 16.00 Uhr von seiner Wohnadresse losgefahren war um diverse



Termine zu erledigen, kam dieser nicht mehr nach Hause. Daher wurde er am



23.08.2022 gegen 01.00 Uhr von Familienmitgliedern als vermisst gemeldet.



Daraufhin wurde mit einem großen Suchaufgebot an allen bekannten



Aufenthaltsorten nach dem 88-Jährigen gesucht. Schließlich konnte durch



Einsatzkräfte der verlassene Pkw im Bereich eines Waldgebietes bei Emmausheim



aufgefunden werden. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren, die mit über 80 Kräften die Absuche unterstützen, konnte der Senior schließlich gegen 04.15 Uhr in



einer Mulde in der Nähe eines Sees gefunden werden. Dort war der 88-Jährige zuvor



noch bei Tageslicht kopfüber hineingefallen und konnte sich nicht mehr selbstständig



befreien. Der Senior erlitt leichte Unterkühlungen und war sichtlich erschöpft,



ansonsten jedoch wohlauf, so dass er zu ärztlichen Überwachung in ein örtliches



Krankenhaus gebracht wurde. Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte der Polizei,



des Rettungsdienstes und der Feuerwehr an der Absuche beteiligt. Sie wurden



unterstützt von einem Polizeihubschrauber, sowie vier Flächensuchhunden und



einem Personensuchhund.

Mering – Rollerdieb festgenommen





Aufgrund vorangegangener Zweiraddiebstähle im südlichen Landkreis



Aichach-Friedberg sollte am 22.08.2022 gegen Mitternacht ein Rollerfahrer in Mering



einer Kontrolle unterzogen werden. Der 16-jährige Fahrer versuchte jedoch vor den



eingesetzten Beamten zu flüchten, in dessen Folge er zunächst mit dem



Streifenwagen und im weiteren Verlauf mit einem Gartenzaun kollidierte.



Anschließend versuchte der Jugendliche seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, rutschte



aber aus und konnte schlussendlich von den Polizeibeamten der PI Friedberg



festgenommen werden. Hierbei leistete der 16-Jährige Widerstand gegen



Vollstreckungsbeamte und muss sich nun wegen etlicher Straftaten vor Gericht



verantworten. Im Nachgang konnte noch ermittelt werden, dass der 16-jährige Fahrer



unter dem Einfluss von Alkohol stand, nicht im Besitz der erforderlichen



Fahrerlaubnis ist, der benutzte Roller augenscheinlich entwendet wurde und das am



Roller angebrachte Versicherungskennzeichen bereits abgelaufen und ebenfalls



gestohlen ist. Die bei dem Fluchtversuch auf dem Soziussitz befindliche Person steht



als Mittäter für den Diebstahl in Verdacht und muss noch, ebenso wie der Eigentümer



des Rollers, ermittelt werden.



Hinweise nimmt die PI Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen

