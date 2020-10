Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.10.2020

Am 22.10.2020, gegen 07:00 Uhr, fuhren zwei 19 und 21 Jahre alte Fahrradfahrer auf dem Radweg der Stuttgarter Straße in Richtung Donauwörther Straße. Den beiden kam ein bislang unbekannter Fahrradfahrer als „Geisterradler“ entgegen und kollidierte mit dem 21-Jährigen. Dieser stürzte und zog sich eine leichte Kopfverletzung zu. Ohne sich um den Verletzung zu kümmern, flüchtete der unfallverursachende Fahrradfahrer nach dem Zusammenstoß in Richtung B17.

Innenstadt – Verweigerung, Maske zu tragen endet mit Gewahrsamnahme

Am 22.10.2020, gegen 13:30 Uhr, fiel einer Polizeistreife am Königsplatz ein stark alkoholisierter Mann auf, der keine Mund-Nasenbedeckung (MNB) trug. Die Einsatzkräfte sprachen den 35-Jährigen darauf an, dieser weigerte sich allerdings eine MNB aufzusetzen. Auch einem wiederholten Platzverweis kam der Mann nicht nach, weshalb ihm eine Gewahrsamnahme angedroht werden musste. Dies quittierte der 35-Jährige mit diversen Beleidigungen und Bedrohungen, weshalb ihn die Einsatzkräfte zur Unterbindung weiterer Störungen in den Polizeiarrest bringen mussten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die strikte Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen hin. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen im Stadtgebiet Augsburg gelten auch im öffentlichen Bereich verschärfte Maßnahmen, wie z.B. das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung in ausgewiesenen Bereichen der Innenstadt.