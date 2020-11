Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.11.2020

Stadtbergen – Auto mutwillig beschädigt

Im Zeitraum vom 21.11.2020 (Sa.) 17.30 Uhr bis 22.11.2020 (So.) 13.30 Uhr wurde ein „Beim Schlaugraben“ geparkter blauer Opel Astra von einem Unbekannten beschädigt. Die Scheiben an der rechten Fahrzeugseite wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, wobei dem Besitzer ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand.

Gestern (22.11.2020) hebelte ein Unbekannter zwischen 19.15 und 19.30 Uhr ein Fenster an einem Gewerbebetrieb an der Gottlieb-Daimler-Straße auf. Im Gebäude durchsuchte der Einbrecher den Bürotrakt, hierbei fielen ihm rund 300 Euro Bargeld in die Hände. Am aufgebrochenen Fenster entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Gersthofen unter 0821/323 1810.