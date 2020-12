Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.12.2020

Innenstadt -Unbekannter tritt Wohnungstüre ein

Am 22.12.2020, gegen 15:20 Uhr, hörten Anwohner eines Mehrparteienhauses in der Von-Hoesslin-Straße Lärm im Treppenhaus. Bei einer Nachschau bemerkten sie, dass die Wohnungstüre eines Nachbarn offenbar eingetreten worden war. Kurz darauf trat ein unbekannter Mann aus der Wohnung und

flüchtete aus dem Anwesen. Der Bewohner selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der Unbekannte im Umfeld der Von-Hoesslin-Straße nicht mehr angetroffen werden. Zum momentanen Ermittlungszeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Unbekannte einen Einbruchdiebstahl begehen wollte und bei der Tatausführung gestört wurde.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

– ca. 25 Jahre, ca. 180 cm, braune Winterjacke, schwarze Wollmütze, weiße Mund-Nasenbedeckung

– führte rot-schwarzen Rucksack mit

Hinweise erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Hochfeld -Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer

Am 22.12.2020, gegen 21:00 Uhr, befuhr eine 41-jährige Fahrradfahrerin die Max-Gutmann-Straße, als ihr ein Schlangenlinien fahrender Radler entgegenkam. Trotz eines Ausweichmanövers der Frau kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrradfahrer, wobei der 42-jährige Mann stürzte und sich eine Platzwunde im Gesicht zuzog. Ohne sich um den Schaden am Fahrrad der Frau zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Einsatzkräfte konnten den Mann wenig später im Bereich der Hochfeldstraße antreffen. Der Grund für Schlangenlinienfahrt und die anschließende Unfallflucht war schnell gefunden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Rettungsdienst brachte den Beschuldigten zur Wundversorgung in die Uniklinik Augsburg. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

REGIONAL REPORT

Todtenweis (Lkr. Aichach–Friedberg) -Pkw überschlägt sich nach Fahrfehler

Ein 55-jähriger VW-Fahrer kam gestern Nachmittag gegen 14.50 Uhr von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mit dem Fahrzeug im angrenzenden Feld, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Der Mann war auf der Kreisstraße AIC 8 von Langweid in Richtung Sand gefahren. In einer Kurve kurz nach der Landkreisgrenze geriet er aus Unachtsamkeit ins Bankett und verlor in Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.

Nördlingen (Lkr. Donau-Ries) – E-Scooter unter Drogeneinfluss gefahren

Am 22.12.2020, gegen 12.00 Uhr, wurde ein 55 Jahre alter Mann aus Nördlingen mit einem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen. Der Mann stand deutlich merkbar unter Drogeneinfluss. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Einen Führerschein besitzt er nicht. Eine Durchsuchung seiner Wohnung wurde ebenfalls durchgeführt, da anzunehmen war, dass er noch im Besitz von weiteren Drogen ist. Die durchsuchenden Beamten wurden fündig und stellten geringe Mengen an Betäubungsmitteln sicher. Der Mann wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt ebenso wie wegen Besitzes von Drogen.

