Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.01.2021

Oberhausen – Alkoholisiert und trotz Ausgangssperre unterwegs

Am heutigen Sonntag gegen 02.45 Uhr fielen einer Streifenbesatzung zwei E-Scooter-Fahrer in der Donauwörther Straße auf. Beide versuchten, eine Kontrolle zu vermeiden und fuhren in der Hektik gegen eine Bordsteinkante. Auf Nachfrage gaben der 23-Jährige und seine 20jährige Begleiterin an, auf dem Heimweg von einem Besuch zu sein. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Der anschließenden Atemalkoholtest ergab beim 23-Jährigen einen Wert von knapp

1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme notwendig war. Bei der 20-Jährigen befand sich die Alkoholisierung noch im erlaubten Bereich. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Da der Heimweg von einem Besuch kein triftiger Grund ist, trotz nächtlicher Ausgangssperre unterwegs zu sein, wird zudem wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt.