Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.02.2020

Innenstadt – Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Zu einem Einbruchsversuch in der Langenmantelstraße (im Bereich der Max-Hempel-Straße) kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ein Unbekannter machte sich an einem Fenster eines Bürogebäudes zu schaffen und richtete dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Letztendlich gelang es dem Unbekannten aber nicht, ins Gebäude zu gelangen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.