Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.02.2022

Bärenkeller – Alle hatten Grün: Zeugenaufruf

Am gestrigen Mittwoch gegen 17:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW an der Kreuzung Holzweg/Dayton-Ring. Ein 26-jähriger Opel-Fahrer befuhr den Holzweg in östlicher Fahrtrichtung. Ein 48-jähriger Ford-Fahrer fuhr von der B17 an der Ausfahrt Holzweg ab und wollte nach links in den Holzweg einfahren. Da seine Ampel laut seinen Angaben „rot“ zeigte hielt er zunächst an. Als die Ampel auf „grün“ wechselte, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte er mit dem Opel Corsa des 26-Jährigen. Auch der Opel-Fahrer gab an bei „grün“ in die Kreuzung eingefahren zu sein. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die PI Augsburg 6 Unfallzeugen sich unter 0821/323-2610 zu melden.

Herrenbach – Einbruch in Gebäude des Stadtjugendrings

In der Nacht von Dienstag (22.02.2022) auf Mittwoch (23.02.2022) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Fenster in ein Gebäude des Stadtjugendrings in der Herrenbachstraße ein. Dort entwendeten sie zwei Handys, Controller einer Play Station 4, eine Kamera und Bargeld im Gesamtwert von ca. 1200 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 0821/323 3810.

Spickel – Auto vs. Fahrrad: Zeugenaufruf

Am gestrigen Mittwoch um 08:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer auf der Friedberger Straße. Die Opel-Fahrerin befuhr die Friedberger Straße in östlicher Richtung. Der Fahrradfahrer stand an der Ampel der Tram-Haltestelle „Am Eiskanal“ und wollte die Fahrbahn überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem leichten Zusammenstoß beider Beteiligten. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Beide Beteiligten gaben gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an, „grün“ gehabt zu haben.

Die VPI Augsburg bittet Unfallzeugen sich unter 0821/323-2010 zu melden.

Innenstadt – Einbruch in Wohnung

Im Zeitraum zwischen Samstag (19.02.2022) und Montag (21.02.2022) brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung im Spenglergäßchen ein. Der Unbekannte gelangte in das Mehrparteienhaus und trat die Wohnungstür gewaltsam auf. In der Wohnung durchwühlte er sämtliche Räume und entwendete Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich.

Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3810 zu melden.