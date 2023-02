Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.02.2023

Lechhausen – Klingelanlage beschädigt

In der Zeit von Sonntag (19.02.2023) 20:00 Uhr bis Dienstag (21.02.2023) 16:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Euler-Chelpin-Straße (im Bereich der 20er Hausnummern). Eine unbekannte Person beschädigte eine dortige Klingelanlage.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die PI Augsburg Ost bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2310 zu melden.

Haunstetten – Briefkasten beschädigt

Am Mittwoch (22.02.2023) kam es in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr in der Bürgermeister-Widmeier-Straße (im Bereich der 20er Hausnummern) zu einer Sachbeschädigung. Ein Zeuge nahm zunächst ein lautes Geräusch war und sah im Anschluss zwei Personen wegrennen. Im Nachhinein konnte ein beschädigter Briefkasten festgestellt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren zweistelligen Betrag geschätzt.

Die PI Augsburg Süd bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2710 zu melden.

Innenstadt – Körperverletzung

Am Donnerstag (23.02.2023) wurde der Polizei gegen 20:15 Uhr eine Körperverletzung in der Fuggerstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) mitgeteilt. Ein 57-jähriger Mann spazierte auf dem Gehweg als ihn plötzlich eine bislang unbekannte Person von hinten schubste. Der 57-Jährige kam hierdurch zu Sturz und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der unbekannte Mann entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 185 cm groß, circa 20 Jahre alt, schlank. Er hat einen 3-Tage-Bart und trug eine olivgrüne Jacke. Zudem trug er eine braune Papiertüte mit sich.

Die PI Augsburg Mitte bittet Zeugen die Hinweise zur Identität dieses Mannes geben können sich unter der 0821/323-2110 zu melden.