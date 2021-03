Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.03.2021

Universitätsviertel – Versuchter Einbruch in Jugendzentrum

Pfersee – Unbekannte verändern Verkehrsführung an der Lokalbahn

Ein unbekannter Täter veränderte im Zeitraum vom 17.03.2021, 16:45 Uhr bis 18.03.2021, 06:45 Uhr am Gollwitzer Steg (Bahnübergang und Wertachbrücke Höhe Lutzstraße / Gollwitzerstraße) die Verkehrsführung an den dortigen „Umlaufsperren“ (auf Fuß- und Radwegen angebrachte Gitter in Z-Form, die Radfahrer und Fußgänger zur Entschleunigung zwingen sollen). Der Täter schraubte an den Umlaufsperren Querrohre ab und ermöglichte so ein gerades durchfahren über die Bahngleise. Von den acht abmontierten Stangen konnten nur zwei im Umfeld aufgefunden werden, die restlichen wurden durch die Täter entwendet. Weiter wurde ein Andreaskreuz so verdreht, dass es für den Radverkehr nicht mehr sichtbar war.

In der Vergangenheit gab es bereits Veränderungen im Stadtgebiet an den Umlaufsperren der Lokalbahn. Der Schaden durch Material und Arbeitszeit wird in diesem Fall auf circa 1200 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323 2610 zu melden.