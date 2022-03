Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.03.2022

Rollerdiebstähle

Haunstetten – In der Nacht von Dienstag (22.03.2022) auf Mittwoch (23.03.2022) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Motorroller aus der Alpenrosenstraße. Die Geschädigte hatte ihren grünen Roller der Marke Peugeot vor dem Haus auf einem frei zugänglichen Parkplatz abgestellt. Der Diebstahlsschaden beträgt ca. 1300 Euro.

Haunstetten – Am gestrigen Mittwoch gegen 07:00 Uhr stellte der Halter eines Motorrollers in der Narzissenstraße fest, dass sein Roller entwendet worden war. Ein bislang unbekannter Täter hatte den grünen Roller der Marke Piaggio in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kurzgeschlossen und entwendet. Am Mittwoch gegen 11:00 Uhr meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei. Er hatte seinen Roller in der Nähe seiner Wohnanschrift wiedergefunden. Der Täter hatte ihn offenbar nicht mehr gebraucht und dort abgestellt. Der Roller wies zudem einige Beschädigungen auf. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugenhinweise zu beiden Fällen nimmt die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen.

Oberhausen – Heizkörper von Baustelle entwendet

Im Tatzeitraum 17.03.2022 bis 21.03.2022 entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Heizkörper und Lüftungsgeräte von einer Baustelle im Uli-Biesinger-Weg. Der Wert der entwendeten Geräte beträgt rund 2800 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510 entgegen.

Innenstadt – Fahrradfahrer wirft Rad gegen PKW

Am gestrigen Mittwoch gegen 08:15 Uhr kam es an der Kreuzung Gögginger Straße / Rosenaustraße zu einem Vorfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der PKW-Fahrer wollte mit seinem schwarzen Opel von der Gögginger Straße nach links in die Rosenaustraße einbiegen. Er ließ die bevorrechtigten Fußgänger, die ebenfalls Grün hatten, passieren. Als die Fußgängerampel auf Rot schaltete, wollte der PKW-Fahrer losfahren, erkannte aber noch rechtzeitig einen weiteren Radfahrer, der die Straße noch schnell überqueren wollte und bremste. Der Fahrradfahrer regte sich dabei über das Verhalten des PKW-Fahrers auf, stieg von seinem Fahrrad ab und warf es gegen den PKW. Anschließend fuhr er davon. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Zeugenhinweise zum Fahrradfahrer nimmt die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen.

Lechhausen – Fußgänger schlägt auf PKW ein

Am gestrigen Mittwoch gegen 12:20 Uhr befuhr der Fahrer eines blauen BMW die Schillstraße in nördlicher Richtung. Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes hielt der Fahrer am rechten Fahrbahnrand und ließ die Rettungskräfte vorbeifahren. Einem bislang unbekannten Fußgänger, der die Fahrbahn gerade überquerte, missfiel das Verhalten des PKW-Fahrers. Er schlug mehrfach mit der Faust gegen den PKW, sodass eine Delle entstand. Anschließend entfernte er sich in Richtung Soldnerstraße. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 25 Jahre alt

Graue Cap

Führte zur Tatzeit einen grau-weißen Hund und eine Plastikflasche mit sich.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.