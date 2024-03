Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.03.2024

Am vergangenen Freitag (22.03.2024) war eine 16-jährige Autofahrerin nicht nur ohne Fahrerlaubnis, sondern auch unter dem Einfluss von Drogen in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 20.30 Uhr fiel die 16-Jährige Polizeibeamten im Rahmen einer Kontrolle auf, da sie mehrfach den Motor absterben ließ. Bei der Kontrolle gab die 16-Jährige, die mit einer ebenfalls 16-jährigen Beifahrerin unterwegs war, zunächst falsche Personalien an. Wie sich im Laufe der Kontrolle weiter herausstellte, war die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Dies ergab ein Drogenschnelltest. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt.

Die Beamten verständigten außerdem die Mutter der 16-Jährigen, die offenbar nicht die Erlaubnis zu der Spritztour gegeben hatte und veranlassten eine Blutentnahme bei der 16-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 16-Jährige.

Universitätsviertel – Flucht mit gestohlenem Roller

Am Samstag (23.03.2024) war ein 19-Jähriger mit einem entwendeten Roller in der Zeppelinstraße unterwegs.

Gegen 01.15 Uhr wollte eine Polizeistreife den 19-Jährigen aufgrund eines abgelaufenen Versicherungskennzeichens kontrollieren. Der 19-Jährige missachtete die Anhaltesignale und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit über den Gehweg der Haunstetter Straße. Während seiner Flucht kam der 19-Jährige ins Straucheln und touchierte einen Metallzaun. Ein Sachschaden entstand dabei nicht. Die Beamten stoppten den 19-Jährigen wenig später zu Fuß in der Leuhstraße und stellten auch den Roller in unmittelbarer Nähe fest. Das abgelaufene Versicherungskennzeichen wurde zwischenzeitlich entfernt und in einer nahegelegenen Mülltonne entsorgt. Den Schlüssel des Rollers hatte der 19-Jährige noch bei sich.

Wie sich herausstellte war der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und sowohl das Kennzeichen, als auch der Roller waren entwendet worden. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Roller sicher. Außerdem veranlassten sie eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstahls gegen den 19-Jährigen. Zeugen und Personen, die durch die Fahrt des 19-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Lechhausen – Am vergangenen Samstag (23.03.2024) war ein 41-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Meraner Straße unterwegs.

Gegen 01.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 41-Jährigen.

Haunstetten – Am Samstag (23.02.2024) war ein 19-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Haunstetter Straße unterwegs.

Gegen 02.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 19-Jährigen eine unanfechtbare Untersagung der Fahrerlaubnis vorliegt. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 19-Jährigen.

Alkoholisiert unterwegs

Lechhausen – Am vergangenen Freitag (22.03.2024) war ein 54-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten seinen Führerschein sicher. Außerdem musste der Mann eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Hochfeld – Am Samstag (23.03.2024) war ein 30-jähriger E-Scooter Fahrer alkoholisiert in der Bismarckstraße unterwegs.

Gegen 03.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Führerschein sicher. Außerdem musste der Mann eine Blutprobe abgeben.

Innenstadt – Am Samstag (23.03.2024) war ein 30-jähriger E-Scooter Fahrer alkoholisiert in der Oberbürgermeister-Hohner-Straße unterwegs.

Gegen 02.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 30-Jährigen und seinen Begleiter, der ebenfalls auf einem E-Scooter unterwegs war, da beide mittig auf der Straße fuhren. Bei dem 30-Jährigen stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Auch hier unterbanden die Beamten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr in den genannten Fällen.

Göggingen – Pedelec entwendet

Im Zeitraum von Donnerstag (21.03.2024), 20.00 Uhr bis Freitag (22.03.2024), 07.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec in der Wellenburger Straße. Hierbei entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Kriegshaber – Alkoholfahrt ohne Führerschein

Am vergangenen Samstag (23.03.2024) war ein 36-jähriger Autofahrer alkoholisiert mit seiner Familie im Holzweg unterwegs.

Polizeibeamte kontrollierten den Mann, der umgehend einräumte, keine Fahrerlaubnis zu haben. Zudem stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Die Weiterfahrt übernahm dann die Frau des 36-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 36-Jährigen.

Göggingen – Unfallflucht

Am vergangenen Freitag (22.03.2024) kam es zu einer Unfallflucht im Krautgartenweg.

Gegen 13.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Kleintransporter mit roter Aufschrift einen geparkten Kleintransporter. Der bislang unbekannte Kleintransporter-Fahrer entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.