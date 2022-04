Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.04.2022

Fahrten unter Alkoholeinfluss

Am Wochenende kam es zu einigen Fahrten unter Alkoholeinfluss im Stadtgebiet Augsburg.

Haunstetten – Am Freitag (22.04.2022) gegen 21:10 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen offenbar betrunkenen Fahrzeugführer. Der Zeuge hatte gesehen, wie ein 40-Jähriger mit seinem Mazda auf ein Tankstellengelände in der Inninger Straße gefahren und schwankend ausgestiegen war. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen, hatte ein zweiter PKW den Fahrer bereits bei sich einsteigen lassen und war weggefahren. Im Mazda saß nun ein anderer Mann, der angab den PKW gefahren zu sein. Die Polizeibeamten konnten aufgrund der Zeugenaussage des Mitteilers den ursprünglichen Fahrer schließlich an einer Tankstelle in Bobingen kontrollieren. Er wurde zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen. Zudem stellte sich heraus, dass der Führerschein des 40-Jährigen bereits am 13.04.2022 aufgrund einer Fahrt unter Alkoholeinfluss beschlagnahmt worden war. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens trotz beschlagnahmten Führerscheins.

Hochfeld – Am Freitag (22.04.2022) gegen 23:55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen E-Scooter-Fahrer in der Hochfeldstraße. Der 29-Jährige war mit über 1,4 Promille alkoholisiert. Er musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Göggingen – Am Samstag (23.04.2022) gegen 01:30 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen 30-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Gabelsberger Straße einer Verkehrskontrolle. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholschnelltest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Der 30-Jährige wurde auf die Dienststelle verbracht, in der ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Antonsviertel – Ebenfalls am Samstag gegen 02:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen E-Scooter-Fahrer in der Imhofstraße. Die Beamten stellten fest, dass der 30-Jährige mit über 1,1 Promille alkoholisiert war. Er musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kriegshaber – Am Samstag (23.04.2022) gegen 23:20 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann mit einem E-Scooter den Fuß und Radweg entlang der Bgm.-Ackermann-Straße in Fahrtrichtung Diedorf. Als er auf dem B17-Deckel die Kreuzung an einer Fußgängerampel überquerte, übersah er einen Bordstein, fuhr dagegen und stürzte. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Die hinzugerufene Streife stellte fest, dass der Mann mit rund 0,8 Promille alkoholisiert war. Er kam zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Den 56-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Lechhausen – Am Sonntag (24.04.2022) gegen 04:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen PKW-Fahrer in der Blücherstraße. Da die Beamten Alkoholgeruch beim 30-jährigen Fahrer wahrnehmen konnten, führten sie mit dem 30-Jährigen einen Atemalkoholschnelltest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp unter 1,1 Promille. Der Mann musste die Polizisten daher zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Innenstadt – Ausflug auf den Plärrer endet im Arrest

Am Freitag (22.04.2022) gegen 20:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 19-jährigen stark alkoholisierten Mann auf dem Plärrergelände. Da der Mann gegenüber den Polizisten immer aggressiver wurde, nahmen sie ihn mit auf die Plärrerwache. Da er sich nicht beruhigen ließ und aufgrund seiner Alkoholisierung mit über 2,2 Promille sollte er schließlich seinen Eltern übergeben werden. Als die Eltern des 19-Jährigen eintrafen, weigerte er sich mit ihnen mitzugehen. Daher führten ihn die Beamten wieder in die Plärrerwache hinein. Der 19-Jährige riss sich aber los und musste von mehreren Polizeibeamten zu Boden gebracht werden. Er leistete massiven Widerstand und musste gefesselt werden. Schließlich nahmen ihn die Polizisten zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Die Beamten brachten ihn in den Polizeiarrest, wo er die restliche Nacht verbringen musste. Durch den Widerstand wurde der 19-jährige leicht verletzt. Die Beamten blieben unverletzt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.