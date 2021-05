Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.05.2021

Hochzoll – Lechbrücke – Unterführung –Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Dienstag, 18.05.2021, gegen 19:10 Uhr wurde ein 41 jähriger Augsburger Spaziergänger unter der Hochzoller Brücke im Bereich der Oberländer Straße von einem ca. 18 jährigen Unbekannten angesprochen. Dieser saß dort mit einem weiteren Unbekannten. Nach einer hitzigen Diskussion wurde der 41 Jährige durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt. Die Augenverletzungen durch die Glassplitter des zerstörten Brillenglases wurden im Uniklinikum Augsburg stationär behandelt.

Der Verletzte wurde am Tatort von einem unbekannten Zeugen in roten Jogginganzug angesprochen.

Weitere Zeugen und insbesondere der Mann im roten Jogginganzug werden gebeten sich bei der PI Augsburg Ost, Tel. 0821-323-2310 zu melden.

Lechhausen – Betrunkener Rollerfahrer nach kurzer Verfolgung gestellt

Am Sonntag, 23.05.2021, 23:15 Uhr wollte sich ein 24 jähriger Mann aus Augsburg einer Verkehrskontrolle entziehen. Der Grund dafür waren neben den gut zwei Promille Atemalkohol wohl die fehlende Fahrerlaubnis und der nicht vorhandene Versicherungsschutz.

Der Mann stand zunächst an einer roten Ampel und sollte kontrolliert werden. Als die Beamten aus dem Dienstwagen ausgestiegen sind, fuhr der Rollerfahrer bei „Rot“ los und wollte flüchten. Auf die folgenden Anhalte Signale und das Martinshorn reagierte er nicht. Seine Fluchtbemühungen führten ihn schließlich auf einen Fußweg. Nach ca. 300 Metern sprang er vom Roller und versuchte sein Glück zu Fuß. Nach weiteren 300 Metern konnte er durch die Beamten gestellt werden.

Die anschließende Kontrolle am Streifenwagen führte zum o.a. Alkoholwert. Zur Klärung der Besitzverhältnisse des Rollers wurde dieser sichergestellt.

Neben einem Verstoß nach dem Infektionsschutzgesetz darf sich der Mann wegen mehrerer Verkehrsdelikte verantworten.

REGIONAL REPORT

Gessertshausen -Betrunkener Autofahrer fällt an der Tankstelle auf

Am Samstag, 22.05.2021 fiel gegen 13:15 Uhr an der Pinoil-Tankstelle in Gessertshausen ein 25-jähriger Autofahrer auf. Dieser hatte in der Tankstelle eingekauft und machte einen erheblich alkoholisierten Eindruck. Daher wurde die Polizei verständigt. Aufgrund der Mitteilung wurde der 25-jährige Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg durch die Polizei kontrolliert. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von ca. 1,6 Promille festgestellt. Zudem stand noch der Verdacht des Drogenkonsums im Raum. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.