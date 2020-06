Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.06.2020

Bärenkeller – Promillehaltiger Parkrempler

Gestern (23.06.2020) gegen 22.00 Uhr rief ein Anwohner bei der Polizei an um mitzuteilen, dass sein in der Bärenstraße geparktes Fahrzeug soeben bei Einparkversuchen von einer Autofahrerin angefahren wurde. Als er die Frau daraufhin ansprach und beide ihre Personalien austauschten, nahm der Geschädigte eine Alkoholisierung der Autofahrerin wahr. Ein anschließender von den hinzugerufenen Polizeibeamten durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Vermutung:

Die 57-jährige Fahrerin brachte es auf knapp 1, 7 Promille. Eine Blutentnahme folgte, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Bei dem Einparkmanöver entstand übrigens Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro je Fahrzeug.

Unfallfluchtgeschehen – Zeugen gesucht

Lechhausen – In der Nacht vom 22./23.06.2020 (Mo./Di.) wurde ein in der Fichtestraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) geparktes Wohnmobil hinten links angefahren. Der Schaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Ein Verursacher ist nicht bekannt.

Hochzoll – Ein in der Waxensteinstraße geparkter grauer Opel Corsa wurde im Zeitraum vom 22.06.2020 (Mo.) 17.00 Uhr bis 23.06.2020 (Di.) 15.00 Uhr angefahren und dabei massiv im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt. Der Schaden hier wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher dürfte mit einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen sein, nachdem entsprechende Lackspuren aufgefunden und gesichert werden konnten.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Regional Report

Langenneufnach – Diebstahl auf Baustelle

In der Nacht von Montag, 22.06.2020, auf Dienstag wurde auf einer Baustelle in der Augsburger Straße in Langenneufnach eine Rüttelplatte entwendet. Dieses Gerät, im Wert von rund 8.000 Euro, hat ein Gewicht von 450 kg.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter Tel. 08232/9606-0.

Wemding – Einrad mit Motorantrieb sichergestellt

Einer Streife der Polizeiinspektion Donauwörth fielen am 23.06.2020 um kurz vor Mitternacht auf der Bahnhofstraße zwei Personen auf, die mit Onewheels (selbstbalancierende, einrädrige Elektrokraftfahrzeuge) auf der Fahrbahn entgegenkamen. Als das Polizeifahrzeug wendete und den Anhaltesignalgeber zur Kontrolle der beiden Männer einschaltete, teilten sich diese auf und flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Ein 33-Jähriger konnte schließlich auf der Valeostraße angehalten werden. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass für das motorisierte Einrad mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h keinerlei Zulassung und keine notwendige Pflichtversicherung bestand. Zudem war der Fahrer aus dem Raum Sigmaringen alkoholisiert.

Da im Rahmen einer polizeilichen Abfrage festgestellt wurde, dass der Fahrer bereits wenige Wochen zuvor nahe Roth illegal mit demselben Fahrzeug unterwegs war, stellten die Polizeibeamten sein Onewheel sicher und nahmen dieses mit. Entsprechende Strafanzeigen waren die Folge.

Friedberg – Verkehrsunfall Motorrad vs. Traktor

Am Dienstag, 23.06.2020, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Kraftrad der Marke Kawasaki die Kreisstraße AIC 10 von Paar her kommend in Richtung Harthausen. Nachdem zunächst ein Lkw einen vorausfahrenden Traktor überholt hat, setzte auch der 19-Jährige zum Überholen des Traktors an. Der 57-jährige Traktorfahrer bog mit seinem Fahrzeug aber seinerseits nach links in ein Feld ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Kissing – Trickdiebe unterwegs

Am Dienstag, 23.06.2020, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:50 Uhr, verschafften sich zwei Trickdiebe Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Akazienstraße. Sie gaben sich als Mitarbeiter eines regionalen

Versorgungsunternehmens aus und gaben vor, dass es Probleme mit der Stromversorgung gibt. Während der einer die Hausbewohnerin ablenkte, durchsuchte der andere das Haus und erbeutete dabei Schmuck im vierstelligen Euro Bereich. Beide Täter waren männlich und ca. 30 Jahre alt. Einer trug einen schwarzen Arbeitsanzug und ein auffälliges, neongelbes „Sprechgerät“.

Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.