Innenstadt – Unfall mit Localbahn

Am Montag (24.06.2024) missachtete eine 39-jährige Autofahrerin offenbar eine rote Ampel und stieß mit der Localbahn zusammen. Die 39-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 07.00 Uhr fuhr die Autofahrerin auf der Friedberger Straße und übersah offenbar die rote Ampel. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr gerade ein Güterzug der Localbahn Augsburg über die Friedberger Straße. Hierbei kollidierte die 39-Jährige mit dem Güterzug.

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein niedriger fünfstelliger Sachschaden.

Die 39-Jährige erwartet nun eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung.

Göggingen – Brand einer Gartenhütte

In der Nacht von Sonntag (23.06.2024) auf Montag (24.06.2024) geriet Am Bühl ein Holzschuppen in Brand.

Gegen 23.00 Uhr griff das Feuer auf den Holzschuppen über. Der Holzschuppen brannte vollständig ab. An den Nachbargebäuden entstand durch die Rauchentwicklung ebenfalls ein Sachschaden. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah und konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern.

Nach ersten Erkenntnissen könnte eine glühende Feuerschale ursächlich für den Brand gewesen sein.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Innenstadt – Nicht jeder freut sich über eine Abkühlung – Zeugen gesucht

Am Sonntag (23.06.2024) fuhren zwei Männer mit ihrem Auto durch die Innenstadt und bespritzten Fahrradfahrer mit Wasser.

Gegen 03.00 Uhr fuhren zwei Männer mit ihrem Auto durch die Innenstadt im Bereich der Grottenau. Der Beifahrer bespritzte dabei aus dem geöffneten Fenster Fahrradfahrer mit einer Wasserpistole.

Die Polizei kontrollierte die beiden Männer und stellte ihre Personalien fest. Weiter sprach die Polizei mit den beiden Fahrradfahrern, die sich durch das Anspritzen jedoch nicht beeinträchtigt fühlten. Ein weiterer, noch unbekannter, Radfahrer wurde offenbar ebenfalls von den beiden Männern im Bereich der Karlstraße angespritzt.

Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt nun wegen des Anfangsverdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen des Vorfalls und die noch unbekannte, geschädigte Person, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Augsburg Mitte unter der 00821/323-2110 zu melden.

Universitätsviertel – Betrunkener greift Ordnungsdienst an

Am Sonntag (23.06.2024) urinierte ein alkoholisierter 23-Jähriger in den Grünstreifen. Als er im Anschluss vom Ordnungsdienst kontrolliert wird, griff er diese an.

Gegen 23.15 Uhr beobachtete der Ordnungsdienst den jungen Mann als dieser in einen Grünstreifen in der Melli-Beese-Straße urinierte. Bei der Kontrolle wollte der Mann seine Personalien nicht angeben und griff die drei Ordnungsdienst-Mitarbeiter an. Die Ordnungsdienst-Mitarbeiter brachten den 23-Jährigen unter Kontrolle und verständigen im Anschluss die Polizei.

Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes wurden durch den Angriff leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen.

Innenstadt – Streitigkeit zwischen zwei Spaziergängerinnen – Zeugen gesucht

Am Sonntag (23.06.2024) gerieten zwei Spaziergängerinnen am Roten Tor in einen Streit, der sich zu einer Körperverletzung entwickelte.

Gegen 10.00 Uhr geriet eine Frau die mit drei Hunden spazieren ging, mit einer weiteren Frau in einen Streit. Der Streit entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die offenbar auf dem Boden weiter ausgetragen wurde.

Der genaue Verlauf der Streitigkeit ist noch nicht abschließend geklärt und aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter der 0821/323 – 3821 zu melden.

Kriegshaber – Unfall unter Alkoholeinfluss

Am gestrigen Sonntag (23.06.2024) überfuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Auto einige Warnbarken und touchierte schließlich eine Fußgängerampel.

Gegen 22.00 Uhr fuhr der 47-Jährige auf der B300 und missachtete eine rote Ampel. Im weiteren Verlauf überfuhr er einige Warnbarken und stieß mit seinem Auto gegen eine Fußgängerampel. Die Polizei wurde hinzugerufen. Der 47-Jährige Mann war offenbar deutlich alkoholisiert. Das Auto wurde abgeschleppt.

Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Pfersee – Ladendiebstahl

Am gestrigen Sonntag (23.06.2024) entwendete ein 49-jähriger Mann Gegenstände in einer Tankstelle in der Holzbachstraße.

Gegen 16.00 Uhr steckte der 49-Jährige zwei Dosen Bier in seine Jackentasche und verließ den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Die Polizei wurde hinzugerufen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 49-Jährigen.

Pfersee – Diebstahl von Kennzeichen

Im Zeitraum von Samstag (22.06.2024), 12.30 Uhr bis Sonntag (23.06.2024) 14.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter beide Kennzeichen eines blauen Fords in der Georg-Brach-Straße.

Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Region

Untermeitigen – Angriff auf einen Polizeibeamten

Am Sonntag (23.06.2024) befand sich gegen 03:30 Uhr eine Polizeistreife im Eingangsbereich einer Diskothek in der Daimlerstraße, da es zuvor zu einem Problem mit einem Gast gekommen war. Während der Sachverhaltsabklärung wurde plötzlich von der Seite Pfefferspray in Richtung eines Polizeibeamten gesprüht. Der Angriff erfolgte aus einer unüberschaubaren Menschenmenge heraus, die mit dem Einsatz der Streife nicht in Verbindung stand.

Der Polizeibeamte erlitt durch den Angriff eine Reizung der Augen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Hinweise werden unter der Tel. 08232/9606-0 entgegengenommen.

