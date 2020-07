Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.07.2020

E-Scooter-Fahrten und Alkohol – mittlerweile der unrühmliche Klassiker

Jakobervorstadt – Heute Nacht (24.07.2020) gegen 02.15 Uhr wurde ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer im Bereich Jakobertor von einer Polizeisteife kontrolliert. Nachdem bei ihm deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, bestätigte ein kurz darauf ein Alkoholtest einen Wert von knapp 1,4 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Folge. Außerdem wird er nun wegen eines Straftatbestandes der Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Innenstadt – Ebenfalls heute Nacht (24.07.2020) kurz vor 02.00 Uhr, wurde ein in der Langenmantelstraße fahrender 27-jähriger E-Scooter-Lenker kontrolliert. Bei ihm ergab ein freiwilliger Alkoholtest etwas mehr als 0,5 Promille. Er wird nun zwar auch angezeigt, aber nicht wegen einer Straftat, sondern aufgrund des grenzwertigen Promillewertes „nur“ wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Schwabmünchen – Brandausbruch in Garage mit hohem Sachschaden

Am gestrigen Donnerstag (23.07.2020) gegen 07.45 Uhr brach im Garagentrakt eines Einfamilienhauses in der Taubentalstraße ein Feuer aus, bei dem insgesamt zwei teure Tesla-Fahrzeuge sowie ein Elektroroller in Brand gerieten. Erste Löschversuche durch ein Ehepaar mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung unterbunden werden, die Eheleute wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Die FFW Schwabmünchen hatte das Brandgeschehen mit Unterstützung von Einsatzkräften aus Mittelstetten dann schnell unter Kontrolle. Die Brandermittler der Augsburger Kripo begutachteten noch am Vormittag den Brandort und kamen in Absprache mit einem Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes zu dem Schluss, dass ein technischer Defekt an einem gut zwölf Jahre alten E-Roller brandursächlich sein dürfte. Von dem Roller aus griff das Feuer dann in der Garage um sich und entzündete dabei auch die beiden teuren Elektrofahrzeuge. Die Garage selbst wurde ebenfalls, insbesondere durch die starke Verrußung, in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand durch die Brandzehrung ein Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro.

Einbrüche

Mering – In der Nacht von Donnerstag (23.07.2020) auf Freitag (24.07.2020) wurden im Bereich Mering zwei Einbrüche verübt:

Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt in eine Produktionshalle in der Bertha-Benz-Straße. Er richtete rund 2.000 Euro Sachschaden an, verließ den Tatort aber ohne Diebesgut.

Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt im Gaußring. Dort entwendete er hochpreisige Alkoholika (mit Diebstahlschaden im niedrigen dreistelligen Bereich). Er hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

Königsbrunn – Im Zeitraum von Mittwoch (22.07.2020) 21:45 Uhr, bis Donnerstag

(23.07.2020) 17:00 Uhr, wurde in zwei Vereinsheime eingebrochen. Betroffen sind die Gebäude eines Fußballvereins in der Benzstraße sowie eines Hundevereins im

Lechfeldgraben. In beiden Fällen gab es für den bislang unbekannten Täter keine

Beute zu holen, allerdings wurde von ihm erheblicher Sachschaden verursacht. Dieser beläuft sich insgesamt auf ca. 2.200 Euro.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Tel. 08234/9606-0.