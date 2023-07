Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.07.2023

Pfersee – Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am heutigen Montag (24.07.2023) war ein 23-Jähriger offenbar unter Drogeneinfluss mit seinem Auto in der Deutschenbaurstraße unterwegs.

Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei wirkte der Mann schläfrig und zitterte. Bei einem freiwilligen Drogenschnelltest versuchte er die Beamten zu täuschen, indem er Speichel zum Testen abgab, anstatt Urin. Wie sich herausstellte, hatte der Mann offenbar Opioide eingenommen. Er musste schließlich eine Blutprobe abgeben, um den genauen Wert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 23-Jährigen.

Innenstadt – Körperliche Auseinandersetzung

Am vergangenen Samstag (22.07.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 28-Jährigen in der Holzbachstraße. Hierbei wurde der 20-Jährige leicht verletzt und der 28-Jährige erheblich verletzt.

Gegen 21.45 kam es zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Anschließend schlug der 28-Jährige den 20-Jährigen, woraufhin dieser mit einer Gürteltasche auf ihn einschlug und eintrat. Der 28-Jährige erlitt dabei mehrere Platzwunden im Gesicht und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Bärenkeller – Mit Messer angegriffen

Am vergangenen Samstag (22.07.2023) griff ein bislang unbekannter Täter einen 22-Jährigen mit einem Messer im Zaunkönigweg an.

Gegen 16.15 Uhr trafen die beiden Männer vor einem Supermarkt aufeinander und gerieten in Streit. Hierbei schubste der 22-Jährige zunächst den bislang unbekannten Täter. Dieser stach daraufhin den 22-Jährigen mit einem Messer in den Bauch. Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt und wird stationär in der Uniklinik Augsburg behandelt.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 – 174 cm groß, 20 Jahre, schlank, helle Haut, glatte dunkelblonde Haare, hat einen Oberlippen- und Kinnbart, trug eine dunkle Basecap, graues T-Shirt mit „Lacoste“ Aufschrift, schwarze kurze Sporthose, Adiletten

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

Innenstadt – Von Unbekannten geschlagen

Am gestrigen Sonntag (23.07.2023) schlugen mindestens zwei bislang unbekannte Täter einen 14-Jährigen An der Blauen Kappe. Der 14-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 22.30 Uhr verständigten Passanten die Polizei, als sie beobachteten, wie mindestens zwei bislang unbekannte Täter auf den 14-Jährigen einschlugen. Die Passanten eilten dem Mann zu Hilfe. Daraufhin flüchteten die zwei Unbekannten zusammen mit anderen anwesenden Jugendlichen. Der 14-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Universitätsviertel – Betrunken unterwegs

Am gestrigen Sonntag (23.07.2023) war ein 48-Jähriger alkoholisiert mit seinem E-Scooter in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs.

Gegen 06.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er unsicher auf seinem Scooter unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, um den genauen Blutalkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann.

Innenstadt – Einbruch in Supermarkt

Am gestrigen Sonntag (23.07.2023) drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Supermarkt in der Friedberger Straße ein.

Er verschaffte sich über ein Nebengebäude in der Zeit von 07.30 Uhr bis 07.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude, wobei ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Die Höhe des Beuteschadens wird derzeit geklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.