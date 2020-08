Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.08.2020

Innenstadt – Versuchter Einbruch – Täter scheitert

Ein unbekannter Einbrecher hat am vergangenen Freitag (21.08.2020) offenbar im Zeitraum zwischen 17.00 bis 19.00 Uhr versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Klauckestraße (im Bereich der 10er Hausnummern) einzudringen. Hierzu hebelte er einen Teil der Glasfüllung der Wohnungstüre auf und versuchte anschließend die Türe zu öffnen. Hierbei scheiterte er aber offenbar an dem hinter dem Glas befindlichen Gitter und der Tatsache, dass die Türe versperrt war. Möglicherweise wurde er auch bei der Tatausführung gestört und musste sein Vorhaben abbrechen. Der von ihm angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

B 17 / Höhe Ausfahrt Messe – Alleinbeteiligt Unfall verursacht und weitergefahren

Am gestrigen Sonntag (23.08.2020) kurz vor 05.30 Uhr morgens meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Unfallgeschehen auf der B 17. Der Zeuge teilte ein Fahrzeug mit, das sich offenbar gedreht hatte und nun entgegen der Fahrtrichtung auf dem Beschleunigungstreifen der Auffahrt der Auffahrt Messe stehen soll. Beim Eintreffen der Polizeistreife war das genannte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Die Beamten konnten jedoch einen frischen Unfallschaden an der dortigen Mittelschutzplanke feststellen, außerdem fanden sie dort ein herausgebrochenes Spiegelglas eines Außenspiegels vor. Anhand der Unfallspuren kam der flüchtige Autofahrer offenbar von der Fahrbahn ab, streifte die Schutzplanke, geriet anschließend ins Schleudern und kam anschließend entgegen der Fahrtrichtung auf dem dortigen Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Anschließend flüchtete der Fahrer eines mutmaßlich silbernen VW Polo älteren Baujahrs. Der hinterlassene Unfallschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Hinweise bitte an die APS Gersthofen unter 0821/323 1910.

Oberhausen –Auto angefahren und geflüchtet

Ein in der Eschenhofstraße (Höhe Hausnummer 17) geparkter grauer VW (Modell T-Cross) wurde mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22./23.08.2020) von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Beifahrertüre angefahren. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

REGIONAL REPORT

Bachhagel -Freilaufende Ziegen eingefangen

Am 23.08.2020 gegen 14.00 Uhr wurden von einem Zeugen mehrere freilaufende Ziegen an der Staatsstraße 1082 auf Höhe Burghagel festgestellt. Diese waren zuvor durch einen umgefallenen Zaun entwischt. Gemeinsam mit dem Besitzer konnten die Beamten der PI Dillingen insgesamt 15 Ziegen wieder einfangen und sicher auf ihre Weide zurückbringen. Zu einer Verkehrsgefahr kam es nicht.

Mödingen -Freudentaumel endet mit Anzeige

Weil ein 49-jähriger Anhänger des FC Bayern München nach dem Sieg im Champions League-Finale am 23.08.2020 gegen 23.00 Uhr im Ortsteil Bergheim eine Feuerwerksbatterie anzündete, wird nun wegen eines Verstoßes gegen das

Sprengstoffgesetzes gegen ihn ermittelt. Die Feuerwerkskörper dürfen eben nur an

Silvester und Neujahr ohne Erlaubnis gezündet werden.

