Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.11.2020

Hochfeld – Durch Alarmanlage aufgewacht und Unfallflucht entdeckt

Am 23.11.20, um 01.00 Uhr, wurde eine 75-Jährige durch die Alarmanlage ihres Autos aufgeweckt. Die Frau sah aus dem Fenster und bemerkte einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, der sich den Schaden an ihrem BMW Mini anschaute. Danach entfernte er sich jedoch mit einem großen weißen Kleintransporter von der Unfallstelle. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Am 23.11.20, gegen 11.10 Uhr, stand ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem weißen BMW auf der Linksabbiegerspur an einer roten Ampel in der Dieselstraße, Ecke Donauwörtherstraße. Neben ihm, auf der Geradeausspur, hielt ein 59-jähriger Autofahrer mit seinem schwarzen Audi. Als die Ampel auf „Grün“ umschaltete, fuhren beide Autofahrer los. Die beiden Fahrzeuge berührten sich beim Anfahren. Es entstand insgesamt ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich an den beiden Autos.

Zur Klärung der Unfallursache erbittet die Polizeiinspektion 5 Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.