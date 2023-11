Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.11.2023

Innenstadt – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Heute (24.11.23) gegen 01.45 Uhr konnte ein 26-jähriger Mann nicht zum friedlichen Nachhauseweg überzeugt werden.

Dem 26-Jährigen wurde der Einlass in eine Diskothek in der Innenstadt durch das Security Personal auf Grund seiner Alkoholisierung verwehrt. Nachdem der Mann die Örtlichkeit aber partout nicht verlassen wollte, wurde die Polizei informiert. Auch die herbeigerufenen Einsatzkräfte konnten den 26-Jährigen nicht zum Gehen überreden. Letztlich musste der angedrohte Platzverweis mit Gewalt durchgesetzt werden. Dabei wehrte sich der 26-Jährige mit Leibeskräften und verletzte sogar einen Polizisten. Schließlich musste der 26-Jährige in den Polizeiarrest gebracht werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Innenstadt –Körperverletzung

Am gestrigen Donnerstag (23.11.2023) gegen 11.30 Uhr meldete telefonisch ein 51-jähriger Zeuge der Polizei eine Körperverletzung am Haltestellendreieck Königsplatz.

Der Zeuge konnte einen Streit zwischen zwei Männer beobachten. Einer der beiden schubste letztlich seinen Kontrahenten auf die Gleise und trat mit den Füßen nach ihm.

Die herbeigerufene Streife konnte nur noch einen 31-jährigen Tatverdächtigen am Tatort antreffen. Der Geschädigte war inzwischen mit der Straßenbahn davongefahren.

Der Geschädigte soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Mitte, Tel. 0821-323-2110, in Verbindung setzen. Auch weitere Zeugen des Vorfalls mögen sich unter dieser Nummer melden.

Lechhausen – Sachbeschädigung an zwei Autos

Von Mittwoch auf Donnerstag (22.11./23.11.23) wurden in Lechhausen zwei Autos beschädigt.

Die beiden Autos waren in besagter Nacht in der Euler-Chelpin Straße Höhe Hausnummer 24 geparkt. Dabei zerstach der oder die unbekannten Täter jeweils einen Reifen der Autos. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Kriegshaber – Sachbeschädigung an der Centerville-Schule

Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Donnerstagmorgen (21.11. – 23.11.23) wurden an der Centerville Grund- und Mittelschule zwei Scheiben beschädigt. Dabei handelt es sich um das Glas der Eingangstüre zur Mensa und ein eingeworfenes Fenster. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821-323-2610.