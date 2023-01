Oberhausen – Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit von Sonntag (22.01.2023) 16:00 Uhr bis Montag (23.01.2023) 06:00 Uhr kam es in der Schöpplerstraße Ecke Seitzstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. An dem Pkw Audi wurde eine Scheibe eingeschlagen, eine weitere Scheibe wurde verkratzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg 5 unter der 0821/323-2510 zu melden.

Innenstadt – Zeuge hält Dieb fest

Am Dienstag (24.01.2023) kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Diebstahl in der Frauentorstraße. Eine 46-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Frauentorstraße. Als die Frau an einem 14-Jährigen vorbeifuhr entwendete dieser die Handtasche der Frau, welche sich hinten im Fahrradkorb befand. Die Frau bemerkte den Diebstahl und rief dem Dieb hinterher. Dies wiederum bemerkte ein 19-jähriger Mann, verfolgte den Dieb und konnte ihn schließlich in der Karmelitengasse stellen und der hinzugerufenen Polizeistreife übergeben.

Der 14-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten übergeben. Den 14-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.