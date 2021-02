Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.02.2021

Unfallfluchten

– Am 24.02.2021, in der Zeit von 18.10 Uhr bis 19.00 Uhr, war der BMW eines Augsburgers in einer Parklücke, auf Höhe der Karolinenstraße 17, geparkt. Vermutlich beim Ein –oder Ausparken wurde der Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden an der Frontstoßstange wird auf 1000 Euro geschätzt.Sachdienliche Hinweise zum Unfall nimmt die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt – Am 24.02.2021, gegen 09:35 Uhr, befuhr der 65-Jährige Pkw-Fahrer den Jakobsplatz in nördlicher Richtung. Vor ihm kam plötzlich ein Pkw am Straßenrand zum Stehen. Als der Pkw-Fahrer am stehenden Pkw vorbeifahren wollte, fuhr der Pkw plötzlich los und touchierte ihn. Anschließend entfernte sich der unbekannte Pkw-Fahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinweise nimmt die PI Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 entgegen.