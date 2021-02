Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.02.2021

Universitätsviertel – Sachbeschädigung an Universitätsgebäude

Pfersee – geparkten PKW angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Am Montag den 22.02.2021, gegen 18 Uhr, parkte eine 36-Jährige ihren grauen Audi A4 in der Koboldstraße auf Höhe der Hausnummer 31 am Fahrbahnrand. Als sie am nächsten Tag gegen 20.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie an diesem einen Streifschaden hinten links. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 3.000 Euro.

Die PI Augsburg 6 sucht nun Zeugen des Unfalls, diese werden gebeten sich telefonisch mit der Dienststelle in Pfersee in Verbindung zu setzen: 0821/323-2610.