Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.03.2022

Göggingen – Unbekannter legt Verkehrsschilder auf die Straße

Am heutigen Freitag zwischen 00:00 Uhr und 04:15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter rund 20 Verkehrsschilder von ihrem angestammten Platz und legte sie nebeneinander auf die Fahrbahn der Pfarrer-Bogner-Straße. Die Schilder waren so hingelegt, dass eine Durchfahrt der Straße nicht mehr möglich war. Beim Ablegen der Schilder zerkratzte der Täter mit einem Verkehrszeichen einen geparkten schwarzen Mazda. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen.

Hochfeld – Durch falsches Abbiegen der Trunkenheitsfahrt überführt

Am heutigen Freitag gegen 02:10 Uhr fiel einer Polizeistreife ein schwarzer Mercedes in der Schertlinstraße auf. Der Fahrer des Mercedes wollte nach rechts in die Haunstetter Straße abbiegen, fand aber nicht die richtige Abbiegespur und landete auf den Straßenbahnschienen. Anschließend setzte er zurück und nahm die richtige Abzweigung. Die Polizisten unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie fest, dass der 33-Jährige mit knapp 1,5 Promille alkoholisiert war. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und nahmen den Mann mit zur Blutentnahme. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben.

Pfersee – Fremden PKW mit Löschschaum besprüht

Im Tatzeitraum Samstag (19.03.2022), 17:30 Uhr bis Donnerstag (24.03.2022), 15:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen PKW in einer Tiefgarage in der Kazböckstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte die Halterin des Fahrzeuges dieses geparkt und versperrt, doch aufgrund eines technischen Defekts hatte sich eine der Türen nicht mit verriegelt. Der Täter nahm einen Feuerlöscher, öffnete die unversperrte Türe und besprühte den Innenraum des Fahrzeuges mit Löschschaum. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 entgegen.