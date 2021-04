Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.04.2021

Göggingen – Autoreifen zerstochen

Innerhalb weniger Tage wurde ein Toyota-Besitzer in der Radaustraße zweimal Opfer eines unbekannten Reifenstechers. In beiden Fällen zerstach der Täter an dem roten Toyota Auris den linken Hinterreifen. Die erste Tat ereignete sich in der Nacht von 19.04.21 auf 20.04.21, das zweite Mal beschädigte der Unbekannte in der Nacht von 22.04.21 auf 23.04.21 das Fahrzeug.

Am 23.04.21 ging ein bislang unbekannter Täter zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr zwei weitere Fahrzeuge an, die auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage in der Unterfeldstraße standen. Der Unbekannte zerstach an einem silbernen Opel Astra sowie an einem schwarzen BMW X3 jeweils beide linken Reifen.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen erbittet die PI Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710.