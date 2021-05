Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.05.2021

BAB A8/AS Adelsried- Verkehrsunfall auf der Autobahn

Am Montag, den 24.05.2021, ereignete sich gegen 16:50 Uhr auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München ein Verkehrsunfall, als ein 41- jähriger Porsche-Fahrer bei regennasser Fahrbahn an der Anschlussstelle Adelsried auf die Autobahn auffahren wollte. Eigenen Angaben nach habe er bei dem Wechsel von der Einfädelspur auf die rechte Fahrspur zu stark beschleunigt, was dazu führte, dass das hochmotorisierte Fahrzeug ins Schleudern geriet und quer auf der rechten Fahrspur zu stehen kam. Der Fahrer eines hellen Fahrzeuges touchierte im Folgenden den Porsche, als dieser an dem Pkw vorbeifahren wollte. Der entstandene Sachschaden an dem Sportwagen wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Der unbekannte Fahrer des hellen (weiß oder silber) Fahrzeuges wird gebeten sich bei der Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der 0821/323 1910 zu melden.