Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.06.2020

Delikte rund ums Auto

Oberhausen – Ein in der Ebnerstraße (Höhe Hausnummer 35 in einem Hofraum) geparkter weißer Opel Grandland X wurde gestern (24.06.202) gegen 19.50 Uhr angefahren. Der Besitzer vermutet als Verursacher einen Paketlieferdienst, nachdem er ein derartiges Fahrzeug im Hofbereich wahrnahm und gleich wieder wegfahren sah. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Oberhausen – Im Zeitraum vom 20. – 24.06.2020 wurde ein in der Äußeren Uferstraße (Höhe Hausnummer 99) abgestellter grauer Toyota Auris vorne links angefahren. Hierbei entstand Sachsachen in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher dürfte mit einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen sein, entsprechende Fremdlackspuren sind vorhanden sind.

Oberhausen – Gestern Nachmittag gegen 14.45 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer beim Rechtsabbiegen in die Neuhäuser Straße einen gleichzeitig linksabbiegenden Reisebus und verursachte dabei einen Streifschaden in Höhe von rund 1.500 Euro an dem Bus. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon.

Oberhausen – Mutmaßlich in der Nacht vom 23./24.06.2020 (Di./Mi.) wurde ein in der Äußeren Uferstraße (gegenüber Hausnummer 49) geparkter silberner VW Polo auf einer Fahrzeugseite mutwillig zerkratzt und dabei Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht.

Hinweise zu allen Fällen bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

REGIONAL REPORT

Aichach / Sulzbach – Rollerfahrer kollidiert mit Reh

Ein 43-jähriger Rollerfahrer stieß heute Morgen (25.06.2020) kurz vor 07.00 Uhr mit einem Reh zusammen und kam dabei zu Fall. Der Kradfahrer war von Sulzbach in Richtung Tränkmühle gefahren, als kurz vor der Bahnüber-führung ein Reh aus dem Feld auf die Fahrbahn lief. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Das Reh konnte anschließend davonlaufen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro.

Aichach -Pkw-Fahrer übersieht Radler

Ein 32-jähriger Fiesta-Fahrer übersah gestern Nachmittag gegen 12.55 Uhr einen entgegenkommenden 14-jährigen Radler und brachte ihn dabei zu Fall. Der Mann war auf der Schulstraße gefahren und wollte nach links in die Rosenau abbiegen. Der Schüler flog durch den Anstoß vom Fahrrad und landete auf einem an der Einmündung wartenden Pkw. Der Jugendliche erlittleichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus

gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.

Aichach -Berstende Windschutzscheibe verletzt Fahrerin

Ein Steinschlag führte gestern Nachmittag gegen 14.45 Uhr dazu,

dass eine Windschutzscheibe splitterte und die Fahrerin durch umherfliegende

Glassplitter leicht verletzt wurde. Die 26-jährige Traktorfahrerin war auf der

Augsburger Straße stadtauswärts gefahren, als von einem herannahenden Lkw

ein Stein herunterfiel und gegen die Scheibe des entgegenkommenden

Traktors schlug. Der Fahrer des Lkw dürfte den Vorfall nicht bemerkt haben und

fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Lkw mit Kippmulde hatte eine rote Lackierung

und vermutlich eine weiße Aufschrift an der Fahrerkabine. Es entstand ein

Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Hinweise werden unter der Tel.: 08251/8989-11 an die Polizei Aichach erbeten.

Friedberg -Grill löst Feuerwehreinsatz aus

Am Mittwoch, den 24.06.20, gegen 18:40 Uhr, grillte eine 38-jährige auf ihrem Balkon in der Metzstraße. Nach kurzer Zeit fing die Propangasflasche des Grills zu brennen an. Es gab eine Stichflamme. Deshalb fing der Boden des Balkons zu kokeln an. Die Hauswand wurde ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen. Nur durch das schnelle Eingreifen der herbeigerufenen Freiwilligen Feuerwehr Friedberg konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl verhindert werden. Nach Angaben der Feuerwehr war der Gasschlauch aufgrund eines fehlenden Anschlussstückes undicht. Gegen die 38-jährige wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Personen kamen nicht zu schaden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Kissing – Alkohol im Straßenverkehr

Am Donnerstag, den 25.06.20, gegen 01:10 Uhr, wurde ein 48-jähriger Pkw-Fahrer im Robinienweg durch eine Streife der Polizeiinspektion Friedberg kontrolliert. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den 48-jährigen wird wegen des Verdachts einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Friedberg – Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 24.06.20, gegen 20:25 Uhr, kam es in der Wiffertshauser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Kradfahrer und einer 27-jährigen Radfahrerin. Der Yamaha-Fahrer fuhr von Friedberg kommend in Richtung Wiffertshausen. Die Radfahrerin wollte die Wiffertshauser Straße kreuzen um in die Bozener Straße zu gelangen. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Zudem konnte ein unbeteiligter Zeuge beobachten, dass die Radfahrerin ihr Mobiltelefon in der Hand hatte. Sie schaute während des Kreuzens der Fahrbahn auf dieses. Nach Angeben des Zeugen war der Motorradfahrer nicht zu schnell. Der 29-jährige versuchte noch durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Er touchierte mit seinem Krad jedoch das Vorderrad der Radlerin. Beide kamen zu Sturz. Die 27-jährige wurde leicht verletzt in die Universitätsklinik Augsburg verbracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Gegen die Radfahrerin wird unter anderem wegen des Vorfahrtsverstoßes und der verbotswidrigen Nutzung des Mobiltelefons gem. der Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Mering – Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 24.06.20, gegen 19:50 Uhr, fuhr in der Unterberger Straße ein 21-jähriger mit seinem Pkw mit Anhänger gegen ein geparktes Fahrzeug. Der 21-jährige fuhr in Richtung der Kreisstraße AIC 12 und touchierte mit seinem Anhänger den in einer Parkbucht stehenden VW Polo. Dadurch wurde die Fahrertüre des Polo stark beschädigt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Gersthofen – Pkw-Fahrer übersieht Auto hinter ihm

Gestern stand ein 31-jähriger Pkw-Fahrer gegen 07.40 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstr./Abfahrt B2 auf der linken Fahrspur stadtauswärts. An der Ampel bemerkte er, dass er sich falsch eingeordnet hatte. Er wollte eigentlich auf den B2 in FR Donauwörth einbiegen. Kurzerhand legte er den Rückwärtsgang ein und stieß zurück, um in die Abfahrtsspur zu kommen. Hierbei übersah er das Fahrzeug einer 38-jährigen, die hinter ihm stand. Er fuhr in ihre Front. Der Gesamtschaden, ca. 5.000,- €.

Gablingen – Diebstahl am Baggersee

Am Dienstag hielt sich abends der 19-jährige Geschädigte am Gablinger Baggersee auf. Gegen 19.00 Uhr ging er zum Schwimmen. Sein Handy legte er unter sein Handtuch. Als er kurze Zeit später wieder zurückkam, war sein Handy weg. Der Täter nutzte offensichtlich die Gelegenheit. Der Diebstahlschaden, ca. 450,-. €.

Welden-Sachbeschädigung an einem Roller

Im Tatzeitraum zwischen 21.06.2020 und 22.06.2020 ist ein Roller von Unbekannt beschädigt worden. Der Roller stand in einer Gartenhütte auf einem Grundstück am Frickenlohweg in Welden. Der unbekannte Täter riss Kabel an dem Kleinkraftrad heraus und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Margertshausen-Fahren ohne Versicherung und ohne Fahrerlaubnis

Gestern Abend um 18.25 Uhr wurde ein 25-jähriger Kleinkraftradfahrer auf der Fuggerstraße in Margertshausen einer Kontrolle unterzogen, da er ohne Helm fuhr. Hierbei stellte sich heraus, dass der 25-Jährige weder sein Krad versichert noch die erforderliche Fahrerlaubnis hierzu hatte. Die Fahrt wurde unterbunden und der Kradfahrer entsprechend den tangierten Vorschriften angezeigt.

Emersacker- Kleinunfall beim Rückwärtsfahren

Gegen 19.20 Uhr am gestrigen Abend fuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer in der Pfarrer-Fendt-Straße in Emersacker an einem geparkten Pkw vorbei. Als er kurz danach aber wieder zurück setzen wollte, kollidierte er mit dem geparkten Pkw und verursachte einen Gesamtsachschaden in Höhe von 250 Euro.

Biburg- Verkehrsunfall mit Verletzten – Radfahrerin gestürzt

Eine 20-jährige Mountainbikerin befuhr gestern um 18.45 Uhr den Heuweg in Biburg bergab in Richtung zur Einmündung Augsburger Straße. Bei dieser Fahrt geriet eine Verkehrsunfall mit

am Lenker eingehängte Tasche in die Speichen des Fahrrades und die Bikerin stürzte zu Boden. Sie zog sich Schürfwunden am linken Arm und Bein zu, die von Rettungssantitätern erstversorgt wurden. Sachschaden entstand nicht.

Zusmarshausen- Unfallflucht beim Ausparken – Verursacher ermittelt

Beim rückwärts Ausparken in der Straße „An der Geisweghülle“ in Zusmarshausen gestern Nachmittag um 14.35 Uhr stieß ein 53-jähriger VW-Fahrer gegen einen geparkten Pkw Renault. Er stieg aus, begutachtete den Schaden und fuhr anschließend weiter. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und sich das Kennzeichen notieren. Über die Halterfeststellung ist der 53-Jährige aus Augsburg ermittelt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

