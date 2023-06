Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.06.2023

Kriegshaber –Fluchtversuch nach Ladendiebstahl

Zwei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren entwendeten am

vergangenen Freitagnachmittag (23.06.2023) mehrere Drogerieartikel in einer

Drogerie in der Ulmer Straße. Nachdem sie vom Ladendetektiv angesprochen wurden,

versuchten sie zu fliehen.

Die beiden jungen Frauen versuchten in einer anschließenden Rangelei mit dem 31-

jährigen Ladendetektiv zum einen, sich einer Festhaltung zu entziehen und zum

anderen das Diebesgut im Wert von knapp über 140 Euro zu er- bzw. behalten.

Ein weiterer zunächst unbeteiligter 23-Jähriger kam im weiteren Verlauf hinzu und

versuchte, den Ladendetektiv von den jungen Frauen wegzuziehen, um diesen so eine

Flucht zu ermöglichen.

Bei Eintreffen der alarmierten Polizeistreife konnte die Situation schließlich beruhigt

und der Sachverhalt polizeilich aufgenommen werden. Derzeit wird wegen mehrerer

infrage kommender Delikte, darunter räuberischer Diebstahl und Körperverletzung,

ermittelt.

Unfallfluchten im Stadtgebiet

Lechhausen – Am vergangenen Freitag (23.06.2023) parkte eine 41-Jährige gegen

6.30 Uhr ihren grauen 1er BMW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der

Neuburger Straße, Höhe der 200er Hausnummern.

Als sie um 16.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung

an Stoßstange und Scheinwerfern fest. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen

Bereich.

Lechhausen – Am Samstag (24.06.2023) zwischen 2.00 Uhr und ca. 10.00 Uhr

beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Waterloostraße Höhe der

50er Hausnummer abgestellten schwarzen Audi A6.

Der entstandene Sachschaden dürfte in diesem Fall im oberen vierstelligen Bereich

liegen.

Lechhausen – Eine weitere Unfallflucht im Augsburger Osten ereignete sich am

Samstag (24.06.2023), gegen 14.30 Uhr in der Blücherstraße.

An der Kreuzung zur Stätzlinger Straße wollte ein Pkw-Fahrer nach links abbiegen und

missachtete dabei das für ihr geltende Rotlicht. Um einen Zusammenstoß zu

verhindern, musste der geradeaus fahrende Straßenbahnführer eine Schnellbremsung

einleiten, woraufhin ein Fahrgast stürzte und sich eine Schürfwunde zuzog.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Bei dem Fahrzeug

handelte es sich um einen blauen SUV, eventuell der Marke Peugeot.

Hinweise erbittet in allen drei Fällen die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310.

Oberhausen – Am Freitag (23.06.2023) zwischen 7.15 Uhr und 16.45 Uhr beschädigte

ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Zirbelstraße geparkten grauen

VW Touran.

Der entstandene Sachschaden in Form von mehreren Kratzern am Fahrzeugheck wird

auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510.

Haunstetten – Radldieb nach Zeugenhinweis gestellt

Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend (24.06.2023) zwei

Jugendliche, die gerade in der Sudetenstraße ein Fahrrad entwendeten. Nach einem

kurzen Fluchtversuch konnte die alarmierte Polizeistreife einen Tatverdächtigen stellen

und das gestohlene Fahrrad sicherstellen.

Gegen 18.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, da er beobachtet hatte, wie soeben

zwei Jugendliche ein in der Sudetenstraße versperrt abgestelltes Fahrrad

entwendeten. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Hauptverdächtigen schnell

ausfindig machen. Dieser befand sich in Begleitung von zwei weiteren Personen. Alle

drei ergriffen beim Anblick der Beamten sofort die Flucht. Nach einer kurzen

fußläufigen Verfolgung konnte der 15-jährige Hauptverdächtige jedoch gestellt und

noch vor Ort in die Obhut seiner Mutter übergeben werden.

Bzgl. des zweiten Tatverdächtigen wird derzeit weiter ermittelt. Es handelte sich

mutmaßlich um einen Jugendlichen, der mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen

Seitenstreifen und einer weißen Kapuzenjacke mit schwarzen Streifen bekleidet war.

Das aufgeschnittene Fahrradschloss und das gestohlene Fahrrad stellten die

Polizeibeamten sicher. Es handelt sich um ein graues Herrenrad der Marke Bulls.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710.

Alkoholisiert im Stadtgebiet

B17, FR Nord, AS Holzweg – Eine Streife der APS Gersthofen führte am Samstag

(24.06.2023) gegen 3.00 Uhr morgens bei einem 47-jährigen Pkw-Fahrer eine

allgemeine Verkehrskontrolle durch. Der Fahrer war auf der B17 in Richtung Norden

unterwegs gewesen.

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von knapp über 0,7 Promille.

Lechhausen – Eine weitere Fahrt unter Alkoholeinfluss ereignete sich am Freitag

(23.06.2023) kurz vor Mitternacht in der Raiffeisenstraße. Hier kontrollierte eine

Polizeistreife einen 28-jährigen Pkw-Fahrer, dessen Atemalkoholtest einen Wert von

knapp unter 0,7 Promille ergab.

Kriegshaber – Bereits zum zweiten Mal erwischt wurde ein 34-Jähriger am gestrigen

Samstag kurz nach Mitternacht. Eine Streife kontrollierte den Mann, der mit seinem

Pkw in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs gewesen war.

Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von knapp über 0,9 Promille.

In allen Fällen wurde den Fahrern die Weiterfahrt untersagt und ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

REGIONAL REPORT

Zusmarshausen – Dreister Dieb bestiehlt Mann auf Supermarktparkplatz

Am 23.06.2023, gegen 12:45 Uhr, lud ein 66 Jahre alter Mann auf

einem Supermarktparkplatz in der Römerstraße die gekauften Waren in seinen Pkw.

Dabei wurde er von einem Mann angesprochen.

Der Mann bat den 66-Jährigen, ihm ein 1-Euro-Stück zu wechseln. Als der Mann

seinen Geldbeutel nach Kleingeld durchsuchte, griff der Täter ebenfalls in dessen

Geldbeutel. Dabei lenkte er diesen durch ein Gespräch so geschickt ab, dass der 66-

Jährige nicht bemerkte, wie ihm der Täter mehrere Geldscheine aus der Brieftasche

zog.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: osteuropäisches Aussehen, sprach sehr

schlechtes, gebrochenes Deutsch, ca. 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, untersetzt, trug

eine blaue Jeans und ein Polohemd.

Di PI Zusmarshausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08291/18 90-0.

