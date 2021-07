Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.07.2021

Innenstadt – Schüsse führen zu Polizeieinsatz

Am Samstag gegen 04.30 Uhr hörten Anwohner in der Straße Lauterlech mehrere Schüsse aus einem nahe gelegenen Wohnhaus und verständigten daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten mit Hilfe der Zeugen die betreffende Wohnung lokalisieren. Der 21-jährige Bewohner öffnete nach Läuten die Tür und stimmte einem Betreten der Wohnung zu. Dabei fanden die Beamten eine Schreckschusspistole und scharfe Gewehr-Munition auf. Der mit gut 1,5 Promille betrunkene Bewohner und dessen ebenfalls alkoholisierten Gäste bestritten jedoch, Schüsse abgegeben zu haben.

Die Waffe und Munition wurde sichergestellt. Es wird nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.







Innenstadt – Griff ans Gesäß bleibt nicht folgenlos

Am Sonntag kam es gegen 01.00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Straße Barthshof. Dort fasste ein 31-Jähriger an das Gesäß einer 21-Jährigen. Dies bemerkte deren 20-jähriger Lebensgefährte und stellte den Mann zur Rede. Dabei wurden nicht nur Worte, sondern gegenseitig mehrere Ohrfeigen ausgetauscht. Durch zahlreiche Umherstehende heizte sich die Stimmung zunehmend auf. Die alarmierten Streifen konnten die Lage beruhigen, wodurch es zu keinen weiteren Straftaten kam. Bei der Aufnahme verhielt sich das Paar sehr unkooperativ und verweigerte teils auch Angaben der Personalien bzw. des Hergangs.

Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen sexueller Belästigung bzw. gegen beide Männer wegen Körperverletzung ermittelt.







Innenstadt – Fahrraddieb gestellt – Suche nach Eigentümer