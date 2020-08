Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.08.2020

Offenbar in der Nacht vom 23./24.08.2020 (So./Mo.) drang ein unbekannter Täter in ein Haus in der Schillerstraße (Bereich der 60er Hausnummern) ein. Hierzu hebelte er die Terrassentüre auf, um in das Gebäude zu kommen, das er anschließend nach Wertgegenständen durchsuchte. Ob und ggf. was der Einbrecher erbeutet hat, bedarf noch der genaueren Abklärung. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.