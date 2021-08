Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.08.2021

Innenstadt – Einbruch in Gärtnerei

In der Zeit von Freitag den 20.08.2021 bis Montag den 23.08.2021, 07:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Fenster Zutritt zu einer Gärtnerei am Hanreiweg. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Einbrecher verursachte jedoch Schäden in Höhe von ca. 450 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.