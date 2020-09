Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.09.2020

Lechhausen – Postbotin bespuckt, Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 24.09.2020, wurde in der Lützowstraße eine 43-Järige Postbotin angespuckt. Sie hatte ihr Fahrrad wegen einer Zustellung auf der Fahrbahn abstellen müssen. Eine Pkw-Fahrerin forderte die Briefzustellerin auf, den Weg freizumachen, was aber aufgrund parkender Fahrzeuge für die Postbotin nicht möglich war. Die Autofahrerin setzte zurück, fuhr an der Postbotin vorbei und spuckte ihr dabei ins Gesicht. Sie setzte dann ihre Fahrt in Richtung Neuburger Straße fort.

Nach der Fahrerin wird gesucht: etwa 30 Jahre alt, wellige schulterlange Haare, eher rundes Gesicht. Sie sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Sie soll einen schwarzen Audi mit Augsburger Kennzeichen gefahren haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

REGIONAL REPORT

A8 – Höhe Zusmarshausen – Pkw gerät auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern

Am Donnerstag, 24.09.2020, gegen 22:00 Uhr, befuhr eine 44-Jährige mit ihrem PKW BMW die linke Fahrspur der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München. Kurz vor der Anschlussstelle Zusmarshausen kam sie wohl aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Außenschutzplanke. Dabei löste sich das linke Vorderrad samt Radaufhängung, das dann von einem Sattelzug überrollt und mitgeschleift wurden. Im Schleudern traf der Pkw noch einen Kleintransporter, der rechten Planke aufgerissen wurde. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand am Pkw ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Die Schäden am Kleintransporter, Lkw und an der Betonleitplanke liegen jeweils im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die rechte Fahrspur war bis 23:30 Uhr gesperrt.

Rain, Mittelstetter Straße – Unfall auf Firmengelände – Diesel ausgelaufen

Am Donnerstag, 24.09.20, gegen 13.30 Uhr, fuhr eine Sattelzugmaschine auf ein Firmengelände in der Mittelstetter Straße ein. Der 44-jährige Fahrer überfuhr hier eine gusseiserne Ablaufrinne, die sich dabei aufstellte und den Tank aufriss. Es liefen ca. 250 Liter Diesel aus. Diese Menge verteilte sich dann auf ca. 50 m² Fläche. Diesel drang hierbei auch in den Boden ein.

Die FFW Rain war mit ca. 15 Mann im Einsatz, das Wasserwirtschaftsamt wurde informiert. Erdreich wurde abgetragen und eine Ölspurreinigungsmaschine kam zum Einsatz. Es ist mit einem Schaden in die Zehntausende zu rechnen.

Eine genaue Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht beziffern. Personen kamen nicht zu Schaden. Die genauen Umstände und Verantwortlichkeiten werden noch geklärt.

Affing / Gebenhofen -Pkw-Fahrer verwüstet Garten und flüchtet

Erheblichen Sachschaden richtete der Fahrer eines VW Golfs durch einen Verkehrsunfall heute Nacht gegen 02.20 Uhr an. Der bisher unbekannte Fahrer war auf der Aulzhauser Straße in einer Kurve zunächst geradeaus gefahren, durchbrach einen Zaun und schleuderte über den Vorgarten, wo er in einer Hecke eines Nachbargrundstücks zu stehen kam. Anschließend flüchteten die beiden Insassen vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 6000 zu kümmern. Der Pkw wurde komplett zerstört am Unfallort zurückgelassen. Die Fahndung bzw. Ermittlung des Unfallflüchtigen ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

Nördlingen – Nach Vorfahrtsverletzung schwer verletzt

Auf der Ostumfahrung kam es am späten Donnerstagabend zu einem schweren Unfall. Ein 45 Jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 25 aus Wallerstein kommend und wollte nach links in Richtung B 466 abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw, der von Möttingen in Richtung Wallerstein fuhr. Der 23 Jährige Fahrer hatte keine Chance mehr auszuweichen und beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde der 45 Jährige mit schweren, Verletzungen im Bereich des Brustkorbs und der Schulter ins Krankenhaus gebracht. Der 23 Jährige und seine 23 Jährige Beifahrerin wurden nur leicht verletzt.

Die Feuerwehr Nördlingen wurde zur Unterstützung von Verkehrsmaßnahmen hinzugezogen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20000,- €

