Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.09.2023

Haunstetten – E-Bike-Eigentümer gesucht

Bereits am Montag (04.09.2023) wurde in Haunstetten ein unversperrt abgestelltes E-Bike gemeldet und durch die Polizei sichergestellt. Bis heute (25.09.2023) konnte kein Eigentümer ermittelt werden, da keine Diebstahlsanzeige oder ähnliches gestellt wurde.

Es handelt sich um ein nahezu neuwertiges Husqvarna MC3 Mountain-Cross in weiß-rot.

Der Eigentümer oder andere Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/3232-2710, zu melden.

Eine Aushändigung findet natürlich nur mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis statt.

Spickel-Herrenbach – Werkzeug entwendet

Im Zeitraum von Samstag (23.09.2023), 19.00 Uhr bis Sonntag (24.09.2023), 11.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen Werkzeug aus einem geparkten Kastenwagen in der Eupenstraße Ecke Gentnerstraße. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Innenstadt – Einbruch

Am vergangenen Freitag (22.09.2023) in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.45 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Wohnung in der Baumgartnerstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Göggingen – Raub

Am vergangenen Samstag (23.09.2023) entwendeten drei bislang unbekannte Männer gewaltsam verschiedene Gegenstände eines 24-Jährigen in der Gögginger Straße.

Gegen 00.30 Uhr war der 24-Jährige zu Fuß auf der Gögginger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Hierbei beleidigten ihn die drei bislang unbekannten Täter auf Höhe Kongress am Park und gingen ihn schließlich auch körperlich an. Hierbei wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Im weiteren Verlauf entwendeten verschiedene Gegenstände des 24-Jährigen und flüchteten anschließend durch die naheliegende Unterführung.

Einer der drei bislang Unbekannten konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 170 cm, 18 Jahre, athletische Figur, kurze Haare, dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Innenstadt – Handfeste Auseinandersetzung

Am vergangenen Sonntag (24.09.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei bislang unbekannten Männern und zwei 29 und 42 Jahre alten Männern in der Bahnhofstraße.

Gegen 05.15 Uhr gerieten die beiden 29 und 42 Jahre alten Männer mit den bislang Unbekannten in Streit. Im weiteren Verlauf gingen die drei bislang Unbekannten körperlich auf die beiden Männer los und schlugen sie. Die beiden Männer wurden hierbei leicht verletzt. Anschließend flüchteten die drei bislang Unbekannten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.