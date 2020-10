Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.10.2020

Innenstadt – Versuchter Betrug per Telefon: Seniorin lässt sich nicht beirren

Eine 88-Jährige wurde am Samstag durch einen angeblichen Bankmitarbeiter angerufen, der sich als Vermittler von US-Behörden ausgab. Dieser schilderte, dass deren Sohn in den USA wegen einem Verkehrsunfall festgenommen wurde und sie für dessen Freilassung eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro hinterlegen müsse. Obwohl ihr Sohn tatsächlich in den USA lebt, ließ sich die Augsburgerin nicht beirren. Sie verhielt sich richtig, machte am Telefon keine Angaben und beendete schließlich das Gespräch.Mehr Informationen zum richtigen Verhalten bei Betrugsfällen finden Sie unterwww.polizei-beratung.de