Innenstadt – Einbruch in Friseursalon

In der Zeit von Samstag (22.10.2022) 15:30 Uhr bis Montag (24.10.2022) 13:30 Uhr wurde in einen Friseursalon in der Gesundbrunnenstraße Hausnummer 5 eingebrochen. Durch den unbekannten Täter wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Daraufhin wurden aus dem Salon Bargeld und Wertgegenstände in einem mittleren vierstelligen Bereich entwendet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

Innenstadt – Räuberische Erpressung

Am Dienstag (25.10.2022) gegen 01:40 Uhr war ein 35-Jähriger Mann zu Fuß in der Oblatterwallstraße unterwegs. Ein unbekannter Mann sprach ihn an, hielt ihm einen messerähnlichen Gegenstand vor und verlangte vom 35-Jährigen Geld. Dieser händigte ihm einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag aus, worauf der Täter flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die hinzugerufenen Polizeistreifen verlief ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, dunkel gekleidet, vermummt und sprach auch in einer nicht deutschen Sprache.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

Lechhausen – Unfallflucht

In der Zeit vom 12.10.2022 16:30 Uhr bis 23.10.2022 19:00 Uhr wurde ein in der Aindlinger Straße Höhe Hausnummer 17 abgestellter Anhänger beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit einem unbekannten Fahrzeug gegen das Heck des Anhängers. Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsteilnehmer ohne die Polizei über den Unfall zu informieren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.