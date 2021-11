Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.11.2021

Oberhausen – Diebstahl von Firmengelände

Im Zeitraum zwischen Dienstag (23.11.2021), gegen 17.30 Uhr, und Mittwoch (24.11.2021), gegen 07.20 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände in der Hirblinger Straße (Höhe der 70er Hausnummern). Es wurden diverse Arbeitsgeräte entwendet, u.a. zahlreiche Druckluftflaschen. Der Diebstahlsschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zum Abtransport der Beute wurde vermutlich ein unbekanntes Fahrzeug genutzt.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Universitätsviertel – Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch (24.11.2021), gegen 17.50 Uhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen einem blauen Pkw BMW einer 27-Jährigen sowie einem unbekannten, dunklen Fahrzeug an der Einmündung Zeppelinstraße / Lilienthalstraße. Das unbekannte Fahrzeug fuhr mutmaßlich in den Einmündungsbereich ein, ohne den Vorrang der 27-Jährigen zu beachten. Nach der Kollision entfernte es sich in unbekannte Richtung. Am rechten Heck des BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Die unbekannte Fahrerin des dunklen Fahrzeuges wurde wie folgt beschreiben: ca. 30 Jahre alt, mitteleuropäisches und hageres Erscheinungsbild, zum Pferdeschwanz gebundene Haare. Zum Fahrzeugtyp ist nichts bekannt.

Die PI Augsburg Süd bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2710.