Oberhausen – Aggression im Straßenverkehr

Am Samstag (19.11.2022) kam es gegen 19:50 Uhr zwischen zwei Verkehrsteilnehmern zu einer Auseinandersetzung an der Dieselstraße Ecke Donauwörther Straße. Ein 37-jähriger Mann zog hierbei einen 33-jährigen Mann aus dessen Fahrzeug, einen VW Golf, und schlug auf den Mann ein. Zuvor sei der 33-Jährige dem Fahrzeug, in dem sich der 37-Jährige befand, ein KIA Stonic, sehr dicht aufgefahren und habe diesen mit Lichthupe und Hupe genötigt zur Seite zu fahren.

Der 33-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Die Polizei Augsburg 5 bittet Zeugen des Vorfalls und Zeugen die etwas zur Fahrtstrecke und zum vorherigen Verhalten der Beteiligten sagen können, sich unter der 0821/323-2510 zu melden.

Innenstadt – Unfallflucht

Am Donnerstag (24.11.2022) kam es zwischen 11:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Johannes-Haag-Straße auf Höhe Hausnummer 14 zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch eine unbekannte Person wurde der am Fahrbahnrand abgestellte Pkw Mercedes angefahren. Hierbei wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

Kriegshaber – Sachbeschädigung

Am Donnerstag (24.11.2022) konnte ein Zeuge eine Sachbeschädigung in der Luther-King-Straße, Höhe Hausnummer 33, beobachten. Eine Gruppe aus fünf Jugendlichen warf die Fensterscheibe einer Haustüre ein. Im Anschluss flüchteten die Jugendlichen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die PI Augsburg 6 bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2610 zu melden.