Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.01.2020

Firnhaberau-Unbekannter beschädigt Wahlplakate

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag, 26.01.2020 in der Firnhaberau 34 Wahlplakate beschädigt. Der Vorfall passierte gegen 03:30 Uhr. Ein Zeuge hatte eine dunkel gekleidete Person beobachtet. In der St.-Lukas-Straße und im Hammerschmiedweg wurden Plakate verschiedenster Parteien abgerissen.Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen – Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Am Sonntag, 26.01.2020, 03:40 h wurde ein 37jähriger Mann durch eine Polizeistreife kontrolliert. Der wahrgenommene Alkoholgeruch bestätigte sich beim Atemalkoholtest mit knapp 1,5 Promille. Er gab zudem an, dass er vor kurzem Drogen konsumiert hat.

Der Mann wurde nach erfolgter Blutentnahme auf der Dienststelle entlassen und muss sich

wegen verschiedener Delikte verantworten.

Regional Report

Verkehrsunfälle in Bobingen

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten am 25.01.2020 gegen 09.15 Uhr an die Kreuzung Oberottmarshauser / Königsbrunner Straße aus. Eine 57-jährige Untermeitingerin befuhr mit ihrem VW Golf die Oberottmarshauser Straße in Richtung Norden. Beim Überqueren der Stop-Stelle an der Königsbrunner Straße übersah sie offenbar einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw. Die 26-jährige Audi-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt, ebenso beide Insassen des Audi – diese wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Bobinger Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, der sich insgesamt auf etwa 38.000 Euro beläuft. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach etwa einer Stunde konnten die verkehrslenkenden Maßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr Bobingen eingestellt und die Fahrbahn von der Polizei wieder freigegeben werden. Am selben Tag, gegen 20.45 Uhr, geriet eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Niedersachsen auf der Weidenstraße in Fahrtrichtung Siedlung alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen ein Verkehrszeichen und wurde derart stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Bobingen gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Bobingen – Vandalismus im Glockerweg

Am 26.01.2020 teilten gegen 08.30 Uhr mehrere Bobinger, die auf dem Weg zum Bäcker waren, einen Pkw mit, der gegen die Verglasung eines Supermarktes in der Bischof-Ulrich-Straße gefahren war und noch an Ort und Stelle stand. Der Fahrzeughalter konnte ermittelt werden, dieser wohnte nur wenige Meter weiter im Glockerweg. Er hatte seinen Angaben zu Folge sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand im Glockerweg abgestellt. Glasscherben am Abstellort deuteten darauf hin, dass dort die Fahrerscheibe des Pkw eingeschlagen und dann offenbar die Handbremse gelöst wurde. Das Fahrzeug rollte die abschüssige Straße bis auf den Supermarktparkplatz hinunter und stieß dort gegen die Scheibe des Gebäudes. Der gesamte Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter 08234/96060 entgegen.

Königsbrunn – Haltestelle verschlafen

Am 26.01.2020 erreichte die Polizeiinspektion Bobingen gegen 05.00 Uhr morgens ein seltener Notruf: Es meldete sich ein junger Mann telefonisch bei der Dienststelle und teilte mit, dass er offenbar in einem Nachtbus eingeschlafen sei. Als er nun wieder wach wurde, stellte er fest, dass sich niemand mehr im Bus befand und dieser in Königsbrunn am Eichenplatz stehe. Die Türen wären verriegelt und er könne das Fahrzeug deshalb nicht verlassen. Die anfahrende Streife traf zufällig auf dem Weg zum Einsatzort auf einen fahrenden Bus. Dem Fahrer wurde die Situation erläutert, dieser konnte dann den eingesperrten Königsbrunner schließlich befreien.

Untermeitingen – Ausgebrannter Pkw

In den frühen Morgenstunden des 26.01.2020 geriet in der Hunnenstraße in Untermeitingen der Pkw einer 22-jährigen in Brand und wurde schließlich durch die Feuerwehr Untermeitingen gelöscht. Bei der Ursache dürfte es sich demnach um einen technischen Defekt am Fahrzeug, welches völlig ausbrannte, handeln.Es entstand ein Schaden i.H.v. ca. 10000 Euro.

Schwabmünchen – Einbruch in Mehrfamilienhaus

In den frühen Abendstunden des 25.01.2020 zwischen 17:00 und 20:30 Uhr stiegen der oder die bislang unbekannte/n Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Pfälzer Straße in Schwabmünchen ein und durchsuchten mehrere Wohnungseinheiten. Über eine aufgehebelte Terrassentüre verschafften sich der oder die Täter Zugang zum Objekt und öffneten ebenfalls gewaltsam die Eingangstüren zu den weiteren Wohnungen.

Obwohl Großteile des Anwesens durchsucht wurden, wurden keine Wertsachen o.ä. entwendet. Der Sachschaden beläuft sich hingegen auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter 08232/96060.

Mertingen- Betrügerische E-Mail

Ein 70jähriger Mertinger erhielt eine E-Mail, in der er aufgefordert wurde, einen niedrigen vierstelligen Betrag per Geldüberweisung in die Türkei zu schicken. Der unbekannte Absender der E-Mail gab sich als Verwandter aus und täuschte eine Notsituation vor. Der Geschädigte leistete aus gutem Grund keine Zahlung und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Mertingen-versuchter Trickbetrug mittels Telefonanruf

Richtig gehandelt hat eine Rentnerin aus Mertingen. Im Laufe der letzten Woche erhielt sie mehrere Anrufe einer unbekannten Person und wurde nach ihren Vermögensverhältnissen befragt. Sie beendete jeweils von sich aus das Gespräch und informierte letztendlich die Polizei.

Rain-Überweisungsbetrug

Ein Rentnerehepaar aus Rain stellte nach Überprüfung ihrer Kontoauszüge fest, dass vom gemeinsamen Sparkonto ein mittlerer vierstelliger Betrag an eine ihnen nicht bekannte Person überwiesen wurde und verständigten unmittelbar die Polizei in Rain.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.