Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.01.2022

Pfersee – Dieb stiehlt im Beisein der Polizei und leistet Widerstand

Am gestrigen Dienstag gegen 12:30 Uhr entwendete ein 24-jähriger Mann Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Brunnenbachstraße. Ein Mitarbeiter bemerkte es und konnte den Mann bis zum Eintreffen der Streife festhalten. Im Beisein der hinzugerufenen Polizisten versuchte der Mann erneut etwas stehlen. Als die Beamten dies verhindern wollten, leistete der offenbar alkoholisierte Mann erheblichen Widerstand. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Die Beamten wurden nicht verletzt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Innenstadt – Randalierer und mehr

Gestern gegen 21.00 Uhr wurde der Polizei ein randalierender Anwohner in der Rauwolffstraße mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizeistreife befand sich der 25-Jährige bereits wieder in dessen Wohnung und wurde dort auf sein Verhalten angesprochen. Weil die Beamten währenddessen starken Marihuana-Geruch aus dem Wohnungsinneren feststellten, durchsuchten sie auch die betreffenden Räumlichkeiten. Dabei wurden eine geringe Menge Marihuana und weitere Betäubungsmittelutensilien aufgefunden. Außerdem stellten die Beamten einen Rucksack fest, der dem 25-Jährigen offenbar nicht gehörte. Der Rucksack wurde nämlich vor mehreren Wochen bei der Polizei als Verloren gemeldet.

Das Marihuana, die Utensilien und der Rucksack samt Inhalt wurden sichergestellt. Zwischenzeitlich nahmen die Stimmungsschwankungen und die Aggressivität des 25-Jährigen gegenüber den Beamten erheblich zu. Auf Grund seines Verhaltens musste er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sich der Mann, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Anschließend verbrachte er die Nacht im Polizeiarrest.

Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fundunterschlagung ermittelt.