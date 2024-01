Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.01.2024

Stadtbergen – Unfallbeteiligter gesucht

Am Donnerstag (25.01.2024) ereignete sich im Bereich des Nestackerweges, etwa auf Höhe einer dortigen Waschanlage, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern.

Gegen 15.30 Uhr kam es auf einem Radweg zu einer Berührung zwischen einer 77-jährigen Fahrradfahrerin und einem unbekannten Fahrradfahrer. Hierbei stürzte die 77-Jährige, verletzte sich aber nicht. Nach einem kurzen Wortwechsel fuhr der unbekannte Fahrradfahrer weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem Fahrrad zu kümmern.

Zeugen des Unfalls, oder der unbekannte Fahrradfahrer, werden deshalb gebeten, sich unter 0821/323-2610 zu melden.

Stadtbergen – Verhütete Alkoholfahrt

Am Donnerstag (25.01.2024), gegen 23.00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Benzstraße einen Mann, der in seinem Auto saß. Der Mann war alkoholisiert.

Noch vor Fahrtantritt wurde der Mann durch die Einsatzkräfte kontrolliert und Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Deshalb unterbanden die Einsatzkräfte den Fahrtantritt des Mannes. Der Vorfall hat für den Mann keine weiteren Konsequenzen.