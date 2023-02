Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.02.2023

Lechhausen – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag (25.02.2023) wurde ein 47-jähriger Mann gegen 03:00 Uhr in der Kanststraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte durch die Polizeistreife festgestellt werden, dass dieser über keine Fahrerlaubnis verfügt.

Gegen den Mann wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Firnhaberau – Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Am Samstag (25.02.2023) wurden der Polizei gegen 03:30 Uhr mehrere beschädigte Fahrzeuge in der Albrecht-Dürer-Straße mitgeteilt. Eine oder mehrere unbekannte Personen beschädigten hierbei die Außenspiegel der am Straßenrand abgestellten Pkw.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Der genaue Tatzeitraum ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die PI Augsburg Ost bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 0821/323-2310 zu melden.

Innenstadt – Sachbeschädigung an Fahrzeugen und Briefkästen

Am Samstag (25.02.2023) wurden in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr mehrere Fahrzeuge und Briefkästen in den Straßen Remboldstraße, Prinzstraße und Wolfsgässchen beschädigt.

Bislang konnten 13 durch Schmierereien beschädigte Fahrzeuge oder Briefkästen, sowie je eine beschmierte Spielplatzrutsche und eine Laterne festgestellt werden.

Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht eindeutig beziffert werden und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die PI Augsburg Süd bittet Zeugen des Vorfalls und Personen die Angaben zu den Tätern machen können sich unter der 0821/323-2710 zu melden. Zudem werden weitere Geschädigte gebeten sich ebenfalls bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfallfluchten

Oberhausen – In der Zeit von Mittwoch (22.02.2023) 14:00 Uhr bis Freitag (24.02.2023) 09:00 Uhr kam es in der Bleicherbreite (im Bereich der einstelligen Hausnummern) zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte einen abgestellten Pkw Nissan. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort und informierte die Polizei nicht über den Unfall.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die PI Augsburg 5 bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2510 zu melden.

Innenstadt – Am Samstag (25.02.2023) kam es gegen 20:00 Uhr in der Sebastianstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwei Fahrzeuge standen in der Thommstraße Ecke Sebastianstraße nebeneinander zum Abbiegen an der Ampel. Als die Ampel Grünlicht anzeigte fuhren beide Pkw los. Hierbei kam der unbekannte Unfallverursacher zu weit auf die linke Fahrspur und stieß mit dem Pkw einer 39-jährigen Frau zusammen. Im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher vom Unfallort.

Die 39-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Zum unfallverursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um eine Pkw-Limousine handelt.

Die PI Augsburg Ost bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 0821/323-2310 bei der Polizei zu melden.