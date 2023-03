Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.03.2023

Lechhausen – Geldbeutel entwendet – Zeugen gesucht

Am 25.03.2023 (Samstag) gegen 15:20 Uhr entwendete ein Unbekannter einen Geldbeutel und ein Smartphone einer 22-Jährigen. Während die Frau sich Klamotten ansah entwendete der Unbekannte ihre Wertgegenstände aus einem Einkaufswagen. Die Wertgegenstände lagen gut sichtbar im Einkaufswagen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet unter 0821/323-2310 um Zeugenhinweise.

Die Polizei appelliert, keine Gegenstände bzw. Wertsachen unbeaufsichtigt in Einkaufswägen liegen zu lassen.

Mehr Infos und Tipps zum Thema finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/

Fahrzeuge beschädigt – Zeugen gesucht

Kriegshaber – Am 24.03.2023 (Freitag) gegen 16:45 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Geschwister-Scholl-Straße (Höhe Hausnummer 7) abgestellten grauen Audi A3. Der Täter verkratzte mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Beifahrertüre. Es Entstand ein Gesamtschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet unter 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.

Innenstadt – Im Zeitraum vom 24.03.2023 (Freitag) 17.00 Uhr bis 25.03.2023 10.00 Uhr entwendete ein Unbekannter eine Mercedesstern eines Fahrzeugs. Die silberne Mercedes E-Klasse war Auf dem Kreuz (Höhe Hausnummer 58) geparkt. Der Täter riss den Mercedesstern ab und nahm diesen mit. Es Entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Eurobereich.

Innenstadt – Im Zeitraum vom 24.03.2023 (Freitag) 21.30 Uhr bis 25.03.2023 16.00 Uhr beschädigt ein Unbekannter eine in der Hallstraße (Höhe Hausnummer 10) abgestellten braunen VW Touran. Der Täter riss den Außenspiegel am Fahrzeug ab. Es Entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 um Zeugenhinweise.

Innenstadt – Ladendiebin festgenommen

Am 25.03.2023 (Samstag) nahmen die Beamten eine 51-jährige Ladendiebin in der Bürgermeister-Fischer-Straße fest. Die Diebin flüchtete zunächst, wurde aber durch die von der Polizei eingeleitete Fahndung wenig später festgenommen. Sie entwendete mehrere Gegenstände aus verschiedenen Läden im Innenstadtbereich. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem Taschen, Parfüm und Schuhe in ihrem Rucksack. Der Beuteschaden wird ersten Schätzungen nach auf rund 800 Euro geschätzt. Die Beamten übergaben teile des Diebesguts an die betreffenden Läden. Das weitere Diebesgut ist Gegenstand der aktuellen Ermittlung. Gegen die 51-Jährige wird nun wegen mehrerer Diebstahlsdelikte ermittelt.

Innenstadt – Fahrten unter Alkohol oder Drogen

Am 24.03.2023 (Freitag) kontrollierte eine Polizeistreife gegen 21.30 Uhr einen Autofahrer, der auf der Friedberger Straße unterwegs war. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des 27-jährigen Fahrers drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein vor Ort durchgeführter Urintest war unter anderem positiv auf Kokain. Der 27-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt. Gegen ihn laufen jetzt Ermittlungen wegen Fahren unter Drogeneinwirkung.

Pfersee – Am 25.03.2023 (Samstag) kontrollierte eine Streife um kurz nach Mitternacht einen E-Scooter-Fahrer, der auf der Eberlestraße unterwegs war. Während der Überprüfung nahmen die Beamten beim 19-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,16 Promille. Der 19-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn laufen jetzt Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Nach Unfall: Zeugen gesucht

Oberhausen – Am 23.03.2023 (Donnerstag) gegen 14.30 Uhr kam es zu einem Unfall in der Biberbachstraße Ecke Stuttgarter Straße. Ein 36-Jähriger fuhr mit seinem Ford Kuga auf Biberbachstraße. Ihm kam ein von der Stuttgarter Straße abbiegender SUV entgegen. Aufgrund parkender Fahrzeuge war die Fahrbahn eng. Die beiden Fahrzeuge berührten sich an den Außenspiegeln. Es entstand ein Sachschaden von knapp 900 Euro.

Oberhausen – Am 25.03.2023 (Samstag) im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr fuhr ein blauer Audi A3 in der Donauwörther Straße. Ein unbekannter Rollerfahrer fuhr am Heck des Audis vorbei und beschädigte dabei das linke Rücklicht. Die Audi-Fahrerin konnte kein Kennzeichen des wegfahrenden Rollerfahrers erkennen. Der Schaden am linken Rücklicht wird aktuell auf rund 1.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.

Lechhausen – Im Zeitraum vom 23.03.2023 (Donnerstag) 19.00 Uhr bis 24.03.2023 17.00 Uhr wurde ein grauer Opel Astra von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Opel parkte in der Vesaliusstraße (Höhe Hausnummer 7). Der entstandene Schaden an der hinteren Stoßstange wird aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet unter 0821/323-2310 um Zeugenhinweise.

Universitätsviertel – Am 25.03.2023 (Samstag) im Zeitraum von 12.45 Uhr bis 19.00 Uhr wurde ein schwarzer Skoda Fabia von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Skoda parkte im Anna-German-Weg (Höhe Hausnummer 1) auf dem dortigen Parkplatz. Der Schaden im linken Bereich der hinteren Stoßstange wird aktuell auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.