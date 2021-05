Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.05.2021

Hochzoll – Sachschaden durch Brandlegung

Am Dienstag, den 25.05.2021, wurde der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr gegen 23:55 Uhr ein Brand in der Friedberger Straße auf Höhe der 140er – Hausnummern mitgeteilt. Ein in einem Hausdurchgang abgestellter grüner Papiercontainer, der in Vollbrand stand, musste durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Die frühzeitige Entdeckung des Brandes verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Tonnen und Gebäudeteile. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Brandörtlichkeit gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323 2710 in Verbindung zu setzen.