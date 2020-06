Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.06.2020

Göggingen – Ohne Licht, ohne Führerschein, dafür mit reichlich Alkohol unterwegs

Heute Nacht (26.06.2020) gegen 00.30 Uhr war eine Polizeistreife in Richtung Inningen unterwegs, als sie ein Fahrzeug ohne Licht bemerkten. Bei der nächsten Gelegenheit wendeten die Beamten und fuhren dem nicht beleuchteten Auto hinterher. Erst nach geraumer Zeit unter Zuhilfenahme von Signalgeber und Blaulicht hielt der Fahrer in der Lindauer Straße in Göggingen an, wobei sein Fahrzeug noch weiter rollte und gegen einen Reifen des Streifenwagens stieß, ohne hierbei jedoch Schaden zu verursachen. Bei der anschließenden Kontrolle des Opel-Fahrers stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Auf seinen Führerschein angesprochen gab der 38-Jährige an, diesen vergessen zu haben. Später gab er dann allerdings zu, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein (diesen musste er nämlich genau vor einem Jahr wegen einer Trunkenheitsfahrt abgeben).

Danach verweigerte er seine Mitwirkung bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen, sodass Zwangsmaßnahmen gegen ihn angewendet werden mussten, um eine anschließende Blutentnahme durchzusetzen. Der 38-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt, was die Anzahl der erfassten Verfehlungen auf seiner eh schon reichlichen Deliktsliste nochmals puscht.

Warnhinweis nach betrügerischen Anrufen

Derzeit kommt es im Stadtgebiet offenbar wieder vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten, wobei auch ein Fall des Enkeltricks registriert wurde. Alle Angerufenen verhielten sich richtig, so dass es zu keinem Vermögensschaden kam. Mit weiteren Anrufen der Betrüger bei Senioren muss gerechnet werden. Hinweise und Tipps hierzu auch unter: www.polizei-beratung.de

REGIONAL REPORT

Aichach -Einbruch in E-Bike-Geschäft

Unbekannte Einbrecher drangen in der vergangenen Nacht in ein E-Bike- Geschäft in der Werner-von-Siemens-Straße ein. Dazu wurde zunächst die

Glaseingangstüre aufgedrückt und so aus den Angeln gehoben. Aus dem

Geschäft wurden schließlich zwei E-Bikes im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro entwendet. Offenbar wurden die Täter gestört und flüchteten vor Mitnahme

weiterer Räder aus dem Geschäft. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise werden unter der Tel.: 08251/8989-11 an die Polizei Aichach erbeten.

Welden -Diebstahl von Wildkameras

Im Tatzeitraum zwischen 15.05.2020 und 25.06.2020 hatten unbekannte Täter im Jagdrevier Welden Abteil Ziegelei drei Wildkameras im Gesamtwert von 300 Euro entwendet. Die Kameras wurden zur Beobachtung von Futterstellen aufgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen unter 08291/1890-0.

